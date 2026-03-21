“Yo soy la resurrección y la vida”

En este próximo domingo tenemos la Resurrección de Lázaro el hermano de Marta y María, queridos amigos de Jesús.

Es el quinto domingo de Cuaresma y las lecturas de hoy sábado 21 son lecturas que traen el mensaje que trajo división entre la gente.

Agunos creían en el poder de Su Palabra, pero otros lo ignoraban. Siempre ha sido así. Yo, toda mi vida he pensado contracorriente, quizás porque soy amante de la Verdad.

Mi padre nos enseñó siempre a decir la verdad. No quería saber de la mentira. Y lo que se aprende de pequeño, no se olvida jamás. Estamos ya en la cuarta semana de Cuaresma, víspera del quinto domingo de Cuaresma, que es el que trata de la Resurrección. Es la víspera del inicio al Domingo de Ramos comienzo de la Semana Santa.

Ya estamos llegando al final de la Cuaresma. Y nos hacemos las preguntas: ¿Qué ha sido este tiempo de Gracia para mi? ¿Esta verdaderamente disponible mi corazón para recibir al Señor? ¿Es el momento ideal para ver cómo ha sido mi conversión? ¿Estoy mejor ahora que cuando esta Cuaresma comenzó?

Pido al Señor cada día para que me ayude a lograr ser mejor en cuanto al amor hacia los demás. Amén.