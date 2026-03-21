Poniéndole controles a la ira para sanar

A las personas nos encanta reclamar, expresarnos de forma rabiosa ante todo aquello que creemos ha sido injusto, y vamos tras quien sea con tal de mostrar nuestro descontento.

Olvidamos que muchas veces, en primer lugar, debemos analizarnos a nosotros mismos, nuestras actuaciones, y señalar aquellas emociones que han quedado estacionadas en nuestro corazón y que al más mínimo estímulo salen con violencia, causando todo menos paz.

Sucede que, al reaccionar, en lugar de sentir tranquilidad quedamos peor que al inicio, llenos de cólera.

El compromiso debe ser comenzar por analizarnos a nosotros mismos, y comprender qué nos motiva a actuar con violencia en determinadas circunstancias.

Todos llevamos esas “piedras” en el alma, unas más pesadas que otras, pero al poner el foco en las “piedras” de los otros, evadimos nuestra propia responsabilidad para sanar y crecer y vernos con la honestidad con la que debemos emprender el camino de la sanación.