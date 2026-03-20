República Dominicana aumentó su nivel de felicidad; ahora se encuentra en el puesto 64

Este viernes 20 de marzo se celebra el “Día Internacional de la Felicidad”. República Dominicana pasó de estar en el puesto 76 de los países más felices del mundo a ocupar la posición 64, según el Informe Mundial de la Felicidad 2026.

Para el año 2023, el país ocupó el puesto 69.

Los países nórdicos vuelven a liderar la clasificación de felicidad. Finlandia se mantiene en solitario en el primer puesto. A este le siguen Islandia, Dinamarca y Costa Rica, que forman un grupo de los cuatro países más felices.

Suecia y Noruega completan los seis primeros, seguidas de los Países Bajos, Israel, Luxemburgo y Suiza, que cierran la lista de los diez países más felices del mundo.

“El ascenso de Costa Rica al cuarto puesto marca la mejor posición jamás alcanzada por un país latinoamericano”, dice el informe.

Además de República Dominicana, otros países que han experimentado un gran aumento en su nivel de felicidad son China, Mongolia, Filipinas, Togo, Nicaragua y Vietnam.

En este ranking, Estados Unidos también aumentó su nivel, pasando del puesto 24 al número 23 de los países más felices del mundo.

Imagen ilustra a una mujer feliz.Fuente externa

En una clasificación de cambios en la felicidad para menores de 25 años, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se ubican entre los mejores.

Dentro de las evaluaciones que se toman en cuenta, basadas en datos de la encuestadora Gallup, están: El PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de la corrupción. El informe hace una evaluación en 136 países.

Uso de redes

“En 85 de 136 países, los menores de 25 años son más felices ahora (2023-2025) que hace veinte años (2006-2010). Por el contrario, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la valoración de la vida de los menores de 25 años ha disminuido en un promedio de 0,86 puntos en la escala de 0 a 10”, dice el informe que evaluó la vinculación del uso de las redes sociales a la disminución de la felicidad en los jóvenes.

Dos chicas usando su celular.Fuente externa

Para este estudio, se unió a República Dominicana junto a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, y se determinó que en estos países de Latinoamérica el tiempo dedicado a navegar en redes sociales es de cinco o más horas diarias.

“Entre las chicas de todo el mundo, las no usuarias y las usuarias ocasionales de redes sociales estaban más satisfechas con sus vidas que las usuarias intensivas. Entre los chicos, se observó una relación diferente, ya que tanto los usuarios ocasionales como los intensivos reportaron una mayor satisfacción vital que los no usuarios”, dice el informe.

En los países de habla inglesa y Europa Occidental, los chicos que no usaban redes sociales o las usaban ocasionalmente reportaron una mayor satisfacción vital que los usuarios intensivos.

En Europa Central y Oriental, los usuarios ocasionales estaban más satisfechos con sus vidas que los usuarios frecuentes, pero los no usuarios estaban menos satisfechos.

En Asia, Latinoamérica y Oriente Medio y Norte de África, las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

“Estas diferencias en los niveles promedio de satisfacción con la vida ocultan un patrón notable. En comparación con los usuarios ocasionales o moderados, tanto los no usuarios como los usuarios frecuentes de redes sociales tenían más probabilidades de reportar los niveles más bajos de satisfacción con la vida (0-4 en una escala de 0-10) y de reportar los niveles más altos (10 en una escala de 0-10)”, establecen.