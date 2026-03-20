Cáncer de cuello uterino: tratamientos clave para tratarlo

Aunque las estrategias de prevención y diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino han avanzado en las últimas décadas, muchas pacientes todavía reciben el diagnóstico cuando la enfermedad se encuentra en etapas localmente avanzadas.

De ahí que, este mal continúa siendo uno de los tumores ginecológicos más frecuentes en muchas regiones del mundo y una causa importante de mortalidad en mujeres, especialmente en países de ingresos medios.

En estos casos, uno de los pilares del tratamiento es la radioterapia combinada con quimioterapia, una estrategia que ha demostrado mejorar significativamente el control del tumor y las probabilidades de curación.

La radioterapia utiliza radiación de alta energía para destruir las células cancerosas e impedir que continúen creciendo. En el cáncer de cuello uterino, el tratamiento suele iniciar con radioterapia externa, que dirige la radiación desde un equipo especializado hacia el tumor y los ganglios linfáticos de la pelvis.

Este tratamiento, según la doctora Jazmín García, se administra generalmente durante varias semanas, en sesiones breves cuidadosamente planificadas. Cada fracción de radiación aporta una pequeña dosis que, acumulada a lo largo del tratamiento, permite atacar el tumor de manera efectiva mientras se protege el tejido sano circundante.

Jazmín GarcíaFuente externa

La radiooncóloga sostiene que los avances tecnológicos han permitido que la radioterapia sea hoy mucho más precisa que hace algunas décadas. Técnicas modernas como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la radioterapia guiada por imágenes (IGRT) permiten adaptar el tratamiento a la anatomía de cada paciente, optimizando la distribución de la radiación y reduciendo la exposición de órganos cercanos como la vejiga, el recto o el intestino.

Sin embargo, una parte fundamental del tratamiento del cáncer de cuello uterino es la braquiterapia.

Para la supervivencia

La braquiterapia es una técnica altamente especializada en la que la fuente de radiación se coloca directamente dentro o muy cerca del tumor mediante aplicadores que se introducen en el útero y la vagina.

Este enfoque permite administrar dosis altas de radiación de forma muy localizada, aumentando la eficacia del tratamiento mientras se limita la exposición de los tejidos sanos.

La evidencia científica es clara: el tratamiento del cáncer de cuello uterino no está completo sin braquiterapia. Numerosos estudios han demostrado que su adecuada utilización mejora significativamente el control local del tumor y las tasas de supervivencia.

Por esta razón, el acceso a braquiterapia es considerado un componente esencial del tratamiento curativo de esta enfermedad.

Sin embargo, en muchos países de la región esta tecnología no está disponible en todos los centros de tratamiento. La braquiterapia requiere equipos especializados, planificación avanzada y personal médico entrenado, lo que limita su disponibilidad en algunos sistemas de salud.

Garantizar el acceso a tratamientos integrales y técnicamente adecuados es clave para mejorar los resultados del cáncer de cuello uterino y reducir el impacto de esta enfermedad en nuestras comunidades.

Hoy más que nunca, la combinación de radioterapia moderna, quimioterapia y braquiterapia representa una de las estrategias más efectivas disponibles para tratar este cáncer.

Detrás de cada tratamiento hay tecnología, conocimiento médico y un equipo multidisciplinario comprometido con ofrecer a cada paciente la mejor oportunidad de control y curación.