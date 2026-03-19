Río subterráneo: la nueva atracción de un parque que busca atraer a turistas

El distrito municipal de Verón Punta Cana se ha consolidado como una de las zonas turísticas más atractivas del país, tanto es así que en 2025 ayudó a posicionar a la Región Este como el principal destino para los dominicanos que realizan turismo dentro del país, de acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local (Cetdel) y Quantum Analytics.

Pero al parecer, Verón Punta Cana quiere ir más allá de las playas y hoteles, diversificando su oferta turística con una nueva atracción: un río subterráneo ubicado dentro de un parque de aventuras.

Para acceder a este se debe descender a través de una cueva a 15 metros de profundidad, para llegar al nivel donde se encuentra el agua, la cual sale del subsuelo y es completamente natural. El torrente tiene una profundidad de un metro con 90 y sí, se puede nadar en él.

Para acceder al río hay que pasar por una cuevaFuente externa

“Es un recorrido que va a través de túneles, de cavernas de cuevas, partes abierta pero en su gran mayoría es un recorrido subterráneo’’, afirma Héctor Ureña, director comercial de Bávaro Adventure Park, lugar que aloja esta nueva atracción abierta al público desde septiembre 2025. LISTÍN DIARIO y otros medios de comunicación fueron invitados a vivir la experiencia.

Ureña explica que la idea de esta novedad surge de la exploración documental del estado de Yucatán, México, la cual según este comparte información geológica del suelo con Punta Cana. Esto los hizo darse cuenta de que había muchos ríos subterráneos, cavernas y cenotes, por lo que decidieron descubrirlos.

La nueva atracción lleva por nombre Sacred River (Río Sagrado)Fuente externa

Hablando de cenotes, este río subterráneo finaliza precisamente en uno llamado “Chali, el cenote de la alegría”. Éste, junto con ‘Blue Lagoon’ (Laguna Azul), son los dos pozos con los que cuenta el parque, cuyo terreno asciende a 104 hectáreas y solo un 45% se encuentra en uso.

El parque cuenta con dos cenotes llamados Chali y Blue Lagune (Laguna Azul)Fuente externa

La adecuación de esta nueva atracción denominada ‘Sacred River’ (Río Sagrado) llevó aproximadamente dos años y contó con la asesoría del geólogo Osiris de León. Además, se invirtieron más de dos millones de dólares y desde su inauguración este río ha tenido más de 55, 000 visitantes.

De acuerdo con las explicaciones, lejos de un concepto convencional la atracción apuesta por una forma más directa y respetuosa de relacionarse con la naturaleza. Cada tramo se concibió para ofrecer una vivencia que combina exploración, movimiento y contacto con el entorno, fortaleciendo el vínculo del visitante con el destino y promoviendo un turismo más consiente.

‘Sacred River’ (Río Sagrado)Fuente externa

“La propuesta fue crear una experiencia que se sintiera real, que respetara el entorno y que dejara una huella emocional en quienes la viven”, explica Ureña sobre la nueva apuesta que brinda al visitante una de las formas más naturales de desconectarse del ruido de la ciudad.

Seguridad

Para acceder al río subterráneo es obligatorio tener chaleco salvavidasFuente externa

El parque tiene 13 años operando activamente todos los días. Héctor Ureña dice que nunca han tenido un accidente, ya que cuidan bastante la seguridad y para la nueva atracción esto representa también un punto clave.

Para acceder al río subterráneo es obligatorio el uso de chalecos salvavidas y en el caso de los niños podrán acceder a partir de los cuatro años con supervisión de un adulto.

“Es un parque para toda la familia, no tenemos limitación de edad. Simplemente algunas actividades tienen un requerimiento especial de estatura mínima, como por ejemplo los buggies, como bien saben es un vehículo que va a través de la jungla y necesitamos asegurarnos bien, por eso es importante que si va un niño le sirva el cinturón de seguridad”, sostiene Ureña.

Y es que este parque brinda una verdadera aventura al público, reuniendo en un mismo escenario tirolina, piscinas, buggies, un laberinto que pone a los visitantes a probar sus habiliades, así como también un restaurante con comida criolla y hasta un poco de la historia taina con esculturas que representan a caciques, médico brujo, entre otras.

El parque está abierto de lunes a domingos de 8:30 de la mañana hasta las seis de la tarde. Los precios inician para el extranjero desde $99 y para el dominicano residente legal hay un precio especial de un 30% de descuento, simplemente presentando su cédula de identidad.

Julio y agosto representan los mejores meses en cuanto a visitantes para el parque, por las vacaciones de verano. Durante esta época llegan unas 1,000 personas diariamente.