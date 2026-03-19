María Eugenia Acosta: dominicana que presenta en NY 'Administración por Valores en las Cooperativas'

La autora dominicana María Eugenia Acosta, gerente general de la Cooperativa Vega Real, presentó en New York su obra “Administración por Valores en las Cooperativas”, en el marco de un conversatorio que reunió a cooperativistas, representantes de instituciones sociales y culturales y miembros de la diáspora dominicana.

La actividad se realizó en el salón de eventos de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, Casa de la Cultura Dominicana en New York, en un encuentro que sirvió como espacio de reflexión sobre el cooperativismo, los valores en la gestión institucional y el papel del liderazgo dominicano en escenarios internacionales.

Durante la presentación, María Eugenia Acosta destacó que la inspiración principal del libro nace de la formación en valores que recibió de su padre, Dionicio Acosta.

“Él no daba discursos sobre valores; simplemente los vivía todos los días con nosotros, con los vecinos, con cualquier persona que necesitara algo. La solidaridad, el respeto, la honestidad y esa capacidad de dolerle lo que le dolía a los demás son recuerdos que me inspiran y me motivan en todo momento”, expresó la autora.

Agregó que una segunda motivación para escribir la obra fue la cultura organizacional que la Cooperativa Vega Real ha construido colectivamente a lo largo de los años, donde la Alta Dirección, colaboradores, directivos distritales y asociados han hecho de los valores cooperativos una forma genuina de gestionar y de servir.

El conversatorio fue conducido por el presidente ejecutivo de Vega Real, Yanio Concepción, quien, desde la moderación, articuló un diálogo con la autora en torno a los temas centrales del libro.

Durante el intercambio se abordaron aspectos como la administración por valores en la práctica, la coherencia ética del cooperativismo, el liderazgo de la mujer, el futuro del movimiento cooperativo y el papel de la juventud dentro de las cooperativas.

Compromiso y responsabilidad social

En el diálogo también se ratificó el compromiso de la Cooperativa Vega Real de seguir impulsando la actualización del marco regulatorio del cooperativismo en la República Dominicana, promoviendo propuestas ante los organismos cooperativos, las autoridades financieras y el Poder Ejecutivo, con el propósito de preservar la naturaleza y la identidad del modelo cooperativo y diferenciarlo del sistema bancario tradicional.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de construir voluntades y formar líderes comprometidos con esta filosofía solidaria orientada al bienestar común.

El acto concluyó con un mensaje del presidente ejecutivo Yanio Concepción, quien expresó que la obra representa un importante aporte al pensamiento cooperativo y a la formación de líderes comprometidos con una gestión basada en valores.

Durante la actividad, la comunidad dominicana residente en New York entregó un reconocimiento especial a María Eugenia Acosta, destacándola por su liderazgo y por promover buenas prácticas basadas en valores y principios.