El equinoccio, la astrología y el arte de comprender al ser humano

Hay momentos del año que parecen susurrarnos algo más que el simple paso del tiempo. El equinoccio de primavera, cuando el día y la noche se equilibran, ha sido desde la antigüedad un símbolo de armonía, renacimiento y conciencia.

Astronómicamente es un hecho medible y preciso; simbólicamente, una invitación profunda a recalibrar nuestra vida.

Lejos de ser una moda esotérica, la observación de los ciclos celestes ha acompañado a la humanidad desde que el ser humano comenzó a preguntarse ¿qué lugar ocupamos en el universo?, lo tradicional, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?

Cuando ciencia y cielo no estaban separados, astronomía, medicina y filosofía formaban un solo cuerpo de conocimiento. Los grandes pensadores no fragmentaban la realidad como lo hacemos hoy.

Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, entendía la salud como un equilibrio dinámico entre el cuerpo, el entorno y los ritmos naturales.

En el Corpus Hippocraticum se observa una profunda atención a las estaciones, los climas, los ciclos lunares y su impacto en el cuerpo humano. Durante siglos, textos atribuidos a la tradición hipocrática sostuvieron que el médico debía conocer los movimientos celestes para ejercer su arte con mayor conciencia.

En la medicina antigua y medieval, influenciada por estas ideas, la cirugía se evitaba cuando la Luna transitaba el signo asociado al órgano a intervenir, una práctica ampliamente documentada en tratados médicos y quirúrgicos hasta el siglo XVIII, algo que mencionaba con frecuencia en distintas conversaciones el Dr. Julio De Peña del Valle, prestigioso cirujano plástico de nuestro país.

Más allá de cómo hoy evaluemos estas prácticas, lo esencial es comprender algo fundamental: la medicina nació observando la naturaleza y los ciclos, no desconectada de ellos.

El equinoccio no pertenece a una sola cultura. Ha sido celebrado en múltiples civilizaciones como un portal de equilibrio: En Chichén Itzá, la sombra de la serpiente emplumada desciende por la pirámide de Kukulkán durante el equinoccio, un fenómeno astronómico diseñado con precisión matemática, muchas personas visitan ese lugar en ese momento para disfrutar del espectáculo natural.

Las tradiciones celtas celebraban Ostara, honrando la fertilidad y el renacer de la tierra. En Stonehenge, antiguos pueblos alinearon monumentos para marcar estos momentos exactos del año, algo que aún hoy congrega celebraciones contemporáneas. Culturas indígenas de América realizan rituales de agradecimiento a la tierra y siembra simbólica de nuevas intenciones.

Todas estas prácticas comparten un mensaje: el equilibrio externo nos recuerda la necesidad de equilibrio interno.

Desde una mirada contemporánea, la astrología no necesita competir con la ciencia. Puede dialogar con ella. Como psicóloga, comprendo profundamente que el ser humano necesita narrativas para comprenderse, mapas simbólicos que ayuden a ordenar la experiencia emocional.

La carta astral, lejos de determinar destinos, funciona como un lenguaje arquetípico que permite explorar tendencias, potenciales y conflictos internos. Descubre tus fortalezas para poder utilizarlas para un mayor bien. Echa luz sobre tus debilidades, y limitaciones, así puedes mejorarlas.

Ciertas escuelas de psicología moderna reconocen que los ciclos, los ritmos y el contexto influyen en la psique. La astrología propone una lectura simbólica de esos ritmos, heredera de una tradición milenaria que buscó comprender al ser humano como parte de un sistema mayor.

Carl Jung, llamó a la astrología, “la hermana mayor de la psicología” y afirmaba que la astrología como “la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad.”

En mi práctica de casi 40 años en el sector de la astrología, he observado constantemente cuando las personas logran poner palabras, símbolos y sentido a lo que atraviesan, el malestar se ordena y es más claro para abordar y superar.

El equinoccio, el retorno solar, las lunaciones o la carta natal no “producen” cambios por sí mismos. Actúan como espejos temporales, marcadores que facilitan la reflexión, la toma de decisiones y la conciencia emocional.

Trabajar desde esta integración —psicológica y astrológica— permite: reconocer procesos internos, acompañar duelos y comienzos, fortalecer la autonomía personal, y recuperar una sensación de coherencia con los propios ciclos.

Un ritual simple, consciente y simbólico para el equinoccio, el 20 de marzo. Sin dogmas ni exigencias, solo presencia:

Busca un momento de silencio.

Escribe qué deseas equilibrar en tu vida.

Agradece lo que termina y nombra lo que comienza.

Siembra una intención (puede ser literal o simbólica).

Este tipo de rituales, presentes en muchas culturas, no son superstición, sino actos psíquicos de integración y sentido.

La astrología, entendida con responsabilidad y conciencia, no reemplaza a la psicología ni a la medicina, pero puede enriquecer la comprensión del ser humano como parte de un cosmos vivo, sanar también implique recordar que no estamos separados del cielo que nos rodea.