Elegir carrera en tiempos de incertidumbre

En un contexto donde el mercado laboral cambia constantemente, muchos estudiantes que terminan la secundaria sienten presión al momento de elegir carrera.

La psicóloga infanto-juvenil Michelle Lizardo asegura que, en la práctica, el mayor miedo que expresan los estudiantes es equivocarse.

“Muchos sienten que elegir una carrera es una decisión definitiva que determinará todo su futuro, y es importante ayudarles a comprender que la elección vocacional es un proceso, no un evento único. Hoy existen múltiples rutas para construir un camino académico y profesional: combinar especializaciones, experiencias laborales, proyectos y espacios de trabajo interdisciplinario”, afirma.

Otro factor es la presión externa, ya sea familiar, social o económica; la sensación de que deben estudiar determinada carrera para cumplir expectativas o tradiciones familiares que no necesariamente coinciden con sus intereses.

En estos casos, es importante promover espacios de diálogo que permitan explorar su identidad y diferenciar sus deseos de las expectativas del entorno.

Lizardo, quien es directora del Decanato de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, Unibe, explica que actualmente también ha cobrado fuerza el miedo a la incertidumbre del futuro laboral.

La rapidez de los cambios tecnológicos genera ansiedad sobre si la carrera elegida seguirá siendo relevante en el tiempo. Frente a esta preocupación, es importante ayudarles a desarrollar habilidades transferibles en múltiples contextos y áreas profesionales, como pensamiento crítico, creatividad, comunicación, flexibilidad, toma de decisiones bajo presión y aprendizaje continuo.

“Hoy más que nunca, elegir una carrera implica integrar una reflexión más profunda sobre quién soy, qué necesita mi entorno y en qué área puedo desarrollar mis destrezas. Por ello, es necesario comprender la selección vocacional como un punto de encuentro entre intereses, habilidades y oportunidades”, expresa.

Si lo vemos como un proceso paso a paso, el primer momento es el reconocimiento de los intereses personales: ¿qué temas me motivan?, ¿dónde encuentro curiosidad por aprender o hacer?, ¿en qué actividades muestro compromiso incluso sin supervisión directa?

La vocación no siempre se manifiesta como una pasión clara; muchas veces se descubre en experiencias que movilizan el aprendizaje, el servicio o la creatividad.

El segundo paso es realizar un análisis sincero de las habilidades, talentos y áreas de reto, tanto a nivel académico como en habilidades sociales, recursos emocionales y manejo de rutinas. Tener estos elementos claros permite hacer una elección más realista y alineada con el propio perfil, enfrentar los retos de la carrera con mayor conciencia y utilizar las fortalezas de forma estratégica.

El tercer paso consiste en considerar las oportunidades del entorno, investigando tendencias del mercado laboral, posibilidades de desarrollo profesional y áreas emergentes. No para elegir “lo que tiene más campo o empleomanía”, sino para comprender cómo los intereses personales pueden conectarse con esas oportunidades.

Con estas acciones, es posible lograr una selección más clara, entendiendo que elegir carrera no determina toda la vida, pero sí puede ser una importante plataforma inicial para el desarrollo profesional en un mundo con cada vez más áreas de especialización y crecimiento.

Vive la experiencia

Acercarse a la universidad de interés con anticipación puede ser de gran ayuda para explorar opciones y aclarar intereses. En este proceso, Unibe, ofrece distintos espacios de orientación para estudiantes de secundaria.

Uno de los más destacados es Vive la Experiencia Unibe (VEU), que dos veces al año reúne a cientos de jóvenes de 5to y 6to de secundaria para conocer de primera mano lo que significa estudiar en la universidad.

Los participantes exploran la oferta académica mediante demostraciones prácticas, charlas, sesiones de preguntas e interacción con directores, profesores y estudiantes.

“En esta edición, la universidad apuesta por una experiencia más inmersiva… se presentará Unibe Next Step, un circuito que permitirá participar para obtener un pase para asistir a clases prácticas en Unibe durante un día”, afirmó Braulio Damián, encargado de Reclutamiento Estudiantil. La próxima edición será el 21 de marzo.