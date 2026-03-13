Los adultos mayores necesitan distraerse

“¿De qué me sirve estar viva, si no puedo disfrutar lo que me gusta?”. Eso me preguntó una persona, de edad avanzada, que los hijos se preocupaban, porque ella es muy activa.

Mi respuesta fue simple: Debemos cuidarlos, pero respetándole pese a su edad. En vez de limitarlos, lo ideal es acompañarlos.

Otra inquietud que esa persona compartió conmigo es que, siempre había trabajado, que era una persona muy activa, con un grupo de amigas, de las cuales ya había visto morir algunas. Pero, a la vez, se enorgullecía de decir que, a su edad, aún era independiente. Que no necesitaba ayuda extra para su aseo personal ni para facilitarse su alimentación.

En cambio, por el miedo a que enfermara, o le pasara algo, los hijos le estaban restringiendo las salidas. Cuando era a consultas médicas, la llevaban muy felices, pero cuando quería salir a juntarse con sus amigas, simplemente por placer, todos protestaban y no se lo facilitaban.

Sin saberlo, esta señora estaba triste, posiblemente producto del control y privación de entretenimiento en compañía con quienes aún entendía que podía divertirse. Es importa que sepamos que los adultos mayores también necesitan distraerse. Sus salidas no deben limitarse a citas médicas.

Nuestros envejecientes necesitan el calor humano, necesitan sus rutinas, sentirse útil, y rodearse de sus seres queridos. ¿De qué nos vale tenerlos vivos, aislados y sintiéndose tristes? Cuidemos de ellos, pero vamos a escucharlos, y dentro de sus posibilidades tanto de salud como de movilidad, permitamos que tomen decisiones que de más esta, serian cosas o actividades que quieren y pueden hacer.

Carmen Virginia RodríguezFuente externa