Miguelina Henríquez: la mujer que ha pasado del silencio que hiere a la voz que sana

A Miguelina Henríquez la violencia la acompañó desde la adolescencia y se extendió por años, incluso después de separarse de su agresor. “Aun estando lejos de esa persona y teniendo una nueva relación, seguía viviendo con miedo y amenaza”, relata.

Fue entonces cuando comprendió que necesitaba algo más que distancia emocional: necesitaba seguridad real. En 2017 tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: emigrar de República Dominicana a Estados Unidos.

“Nací en Santiago de los Caballeros, una tierra que amo y que forma parte esencial de mi identidad”, afirma. Madre de tres hijos, Miguelina decidió partir no solo por ella, sino por ellos.

“Emigrar no fue una huida, fue una decisión valiente. Significó reconstruirme en otro idioma, en otra cultura, y aprender que la resiliencia no tiene pasaporte”, sostiene.

El punto de quiebre no llegó en un escenario público, sino en la intimidad. “El instante más decisivo fue mirarme al espejo y reconocer que no podía seguir definiéndome por lo que había soportado”.

Ese día, Miguelina cambió la pregunta que la había acompañado durante años. “Dejé de cuestionarme ‘¿por qué me pasó?’ y comencé a preguntarme ‘¿para qué puedo usar esto?’ Ese enfoque de pregunta cambió mi vida”.

La escritura como herramienta para sanar

En medio de la pandemia, cuando el mundo parecía detenido, Miguelina se permitió escribir su historia. Así nació “Mariposa de Acero”. “Cuando decides hacer pública tu vida, dejas de escribir solo para ti. Escribes para mujeres que aún no pueden o no se sienten listas para hablar”, explica.

El libro es una guía pensada para quienes no saben cómo continuar.Fuente externa

El libro no fue concebido como una catarsis personal, sino como un acto de responsabilidad social. “No quise romantizar el dolor ni quedarme en el victimismo. Mi responsabilidad era ofrecer esperanza real, herramientas prácticas y una narrativa de dignidad”.

La obra se convirtió en Best Seller de Amazon y, con ello, Miguelina comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. “Cuando otras mujeres comenzaron a decirme: ‘Tu historia me dio fuerzas’, entendí que la herida sanada se convierte en puente”. Ese momento marcó el nacimiento de una misión.

De esa convicción surge la Fundación Alzando Nuestras Alas, una organización que preside con la visión de empoderar a mujeres sobrevivientes de violencia desde un enfoque estructural y sostenible.

“La asistencia es necesaria, pero no suficiente”, sostiene. “El sistema muchas veces se queda en la reacción y no en la prevención. Entregar ayudas sin acompañamiento psicológico, legal y económico perpetúa la dependencia”.

Para ella, profesionalizar la labor social implica “medir impacto, crear procesos, establecer alianzas estratégicas y diseñar rutas claras de reintegración”. Su objetivo es que cada mujer acompañada deje de verse como víctima para convertirse en agente de cambio. “La caridad puede aliviar, pero la estructura transforma”, enfatiza.

Ese pensamiento se profundiza con la publicación de su segundo libro, “Sobreviví al maltrato: ¿Ahora qué?”. La obra, también Best Seller en Amazon, parte de una premisa contundente: “Sobrevivir no es el final, es el comienzo”.

Miguelina aclara que el libro no sustituye la terapia psicológica, pero sí busca ser “un recurso complementario, accesible y cercano para quienes sienten que sus fuerzas flaquean y necesitan recordar que no están solas”.

Reconocida por Index New York e Index Panamá como una dominicana destacada en el exterior, Miguelina Henríquez insiste en que no quiere ser vista únicamente como sobreviviente. “No quiero que me miren solo desde la herida, sino desde el liderazgo”.

A su juicio, en la sociedad actual aún cuesta aceptar a las mujeres que transforman el dolor en propuesta pública. “Cuando una mujer convierte su experiencia en voz crítica, incomoda. Y una mujer con voz es una mujer con poder”.

Aporte a largo plazo

Su visión a futuro incluye la creación de un refugio integral para mujeres sobrevivientes de abuso. “Un refugio no puede ser solo un techo. Debe ser un ecosistema de transformación”.

El modelo que propone integra terapia especializada en trauma, asesoría legal estratégica, formación en liderazgo y emprendimiento, acompañamiento de propósito y un plan de reinserción económica medible.

Mientras ese proyecto avanza, la Fundación Alzando Nuetras Alas ya ha impactado directa e indirectamente a cientos de mujeres en Estados Unidos, Panamá, Chile, Guatemala y República Dominicana, además de sostener el grupo virtual Mariposas de Acero, donde decenas de mujeres reciben acompañamiento profesional.

Cuando se le pide definir su proceso en una sola palabra, Miguelina no duda: “Transmutación”. Y explica: “No fue solo resistencia. Fue transformar el dolor en dirección, la vulnerabilidad en liderazgo y el miedo en propósito”.

Hoy, sus hijos hablan del camino recorrido con madurez y orgullo. “No crecieron viendo a una mujer derrotada, sino a una mujer que decidió levantarse”, dice. Para Miguelina, ese es el legado más importante: “Demostrar que la dignidad siempre puede reconstruirse y que cada mujer que sana se convierte en un eslabón nuevo para romper la cadena del maltrato”.

Su historia no es solo un testimonio personal; es una invitación colectiva a creer que sin importar las circunstancias, las alas de una mujer siempre están ahí, listas para ser usadas.