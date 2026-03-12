Dominicana es nominada en Natas, Premios de Producción Infantil en Estados Unidos

La dominicana Maria Eugenia Pelletier Montás, de 22 años, oriunda de Santo Domingo, fue nominada a los NATAS Southeast Student Production Awards 2026( Premios de Producción Estudiantil NATAS del Sureste), uno de los reconocimientos para estudiantes de producción televisiva y cinematográfica en los Estados Unidos.

La Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Televisión (En inglés, The Nacional Academy of Television Arts & Sciences, NATAS), quien otorga estos premios, anunció que Pelletier Montás compite en la categoría de Mejor Editor por su trabajo en el cortometraje comercial “Heinz - Wake It Up”.

Este proyecto fue desarrollado bajo el sello de la Savannah College of Art and Design (SCAD, por su siglas en inglés), institución donde Pelletier cursó su carrera de Bellas Artes (Bachelor of Fine Arts), graduándose Summa Cum Laude el año pasado.

Una joven excelencia académica y técnica

Pelletier Montás también forma parte del equipo nominado en la categoría de Comercial por la pieza titulada “Mayday”, consolidando su versatilidad técnica y creativa dentro de la industria.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo este próximo 21 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia, donde se darán cita los talentos emergentes más prometedores de la región sureste de los Estados Unidos.

Estos galardones están diseñados para reconocer y fomentar la excelencia en la producción de medios a nivel universitario y secundario, evaluando trabajos en categorías que van desde el periodismo de noticias hasta la postproducción técnica.

La Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Televisión (NATAS) tambien es la organización responsable de los Premios Emmy.