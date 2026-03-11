En la ruta turística: The Mall of San Juan, Puerto Rico

Es una de las tantas atractivas plazas que en Puerto Rico forman parte de la ruta de muchos turistas: The Mall of San Juan.

Con exhibición de carros de alta gama, murales coloridos en algún pasillo, área de juegos infantiles, salón para jugar “picketball”, gastronomía dirigida a diferentes paladares y presupuestos, amén de las tiendas.

Tanto los viajeros que se alojan en hoteles, como en apartamentos turísticos, o están de vacaciones en casas de algún familiar, como fue mi caso, encuentran algo interesante que hacer o ver en este mall.

Llegamos con tiempo antes de comer para deambular por sus anchos pasillos “window shopping”. Vimos un local que decía Pink, con algunos artículos a precio especial.

Entramos por curiosidad. Nos sorprendió ver productos de Victoria’s Secret. No entendíamos la razón hasta que, habiendo comprado algunas piezas, nos dimos cuenta, en el área de caja, que Pink es una marca de la famosa empresa de ropa interior que, por cierto, ya está en Santo Domingo.

En este deambular descubrimos en un extremo del primer piso murales con paisajes de colorido tropical y un área de exhibición de autos de alta gama de última generación.

En otro nivel, hacia un extremo con amplio espacio sobre el dintel señalan el área de Pickleball, juego que se ha puesto de moda en numerosos países. Para quien viaja con niños, hay un gran espacio cerrado para entretenimiento infantil.

Entre los rasgos originales de este moderno edificio, donde la transparencia de parte de su techo deja pasar la claridad solar, una tienda tiene como decoración principal una ancha puerta antigua en su fachada.

A la hora de almorzar, entramos al restaurante Metropol, luego de ver por fuera el más famoso restaurante de esta plaza: Lala que, además de lujoso y, en consecuencia, según los comentarios, de precios muy altos, Bad Bunny es uno de sus copropietarios. Por eso es mayor la fama.

Del menú del Metropol a Carmen le apetecieron las entradas: Croquetas de bacalao (US$ 9.50) y los Sorullitos de maíz (US$ 6.99). Yo me fui por la Ropa Vieja, con dos servicios a elegir de Maduros (plátano maduro). (US$ 17.99).

Ropa Vieja uno de los platos del restaurante MetropolCarmenchu Brusíloff

Las elecciones fueron buenas. En cuanto al postre, un Cheesecake ($ 7.99), se dejaba comer. Al final, con el tip, el total fue de US$ 56.14.

Cafeto

En el amplio espacio del pasillo central del primer piso funciona Il Cafeto. Dos deliciosos “macaroons” que comimos nos costaron apenas US$ 1.56, mientras que una infusión d manzanilla costó US$ 3.50.