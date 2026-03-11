Dominicano en Israel: “Hay resiliencia y desafíos, pero también unidad y esperanza”

Anthony Raphael Escoboza estuvo en República Dominicana el 31 de enero de este año. Vino para asistir al Premio Nacional de la Juventud 2026, a los que estuvo nominado en la categoría ‘Dominicanos en el Exterior’. Para ese momento, no imaginada que sólo un mes después estaría siendo testigo de una guerra.

Este dominicano, que aunque nació en Miami, dice amar a su patria como lo hacen sus padres y su hermano que sí nacieron aquí, trata de mantener su mente positiva ante lo que se está viviendo en Israel.

Anthony fue nominado al Premio Nacional de la Juventud 2026.Fuente externa

“Realmente, no es fácil regresar y enfrentar esta situación regional que crea un contraste fuerte con lo que prácticamente acabamos de vivir en República Dominicana, pero también reafirma mi compromiso con ambos países”. Allá vive con su esposa.

Anthony Raphael Escoboza dirige su empresa estadounidense desde IsraelFuente externa

Pero claro, esta no ha sido la única experiencia que ha vivido Anthony Raphael en Israel. “Mi primera experiencia con sirenas fue el siete de octubre. Fue impactante y me puso en alerta. Con el tiempo uno se adapta. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando comenzó la confrontación directa con Irán, el ambiente es serio, pero estable. Se entiende que no es un hecho aislado, sino parte de una tensión acumulada por años”. Lo cuenta quien en julio próximo cumplirá cinco años viviendo en ese lugar.

Aun cuando reconoce lo delicada de la situación, este joven no pierde su optimismo. “Hay determinación. La vida continúa: la gente trabaja, estudia y sigue construyendo familia. La resiliencia aquí es práctica diaria. Hay desafíos, pero también preparación, unidad y esperanza”. Ese mensaje es el que transmite a su familia a la distancia. Sus padres y su hermano residen en Miami.

Es vital organizarse

Anthony Raphael, quien es fundador de Esco Media Group (EMG) y que dirige su empresa estadounidense desde Israel, dice que gran parte de Israel vive dentro del alcance de amenazas, pero existen sistemas de defensa avanzados y una infraestructura civil preparada. No pasa por alto señalar que sí hay miedo.

El padre de Anthony Raphael es de Moca, y su madre, de Cotuí. Él nació en Miami, pero es un “dominicano de pura cepa”.Fuente externa

“La primera vez impacta. Luego se transforma en preparación y disciplina. No se vive paralizado, se vive organizado”. Esto hace que la realidad que viven no le afecte tampoco en el trabajo de consultoría estratégica y comunicación internacional que realiza.

¿Cuál es el impacto para República Dominicana?

Desde su experiencia como asesor en temas de medios para la Cámara de Comercio Israel–América Latina, y asesor del presidente de la Federación de Cámaras Binacionales de Comercio de Israel en proyectos económicos, este joven dominicano asegura que a corto plazo puede afectar el petróleo y el comercio global.

“En el largo plazo, si se reduce la capacidad desestabilizadora del régimen iraní, podría haber mayor estabilidad regional. Para República Dominicana eso significa mercados más previsibles, combustibles más estables y un entorno más favorable para el turismo y la inversión”. Así lo informa Anthony Raphael, colaborador en iniciativas transfronterizas que buscan fortalecer los lazos bilaterales entre Israel, República Dominicana y Estados Unidos.