El cáncer ginecológico y su impacto en las familias dominicanas

Los cinco principales tipos de cáncer ginecológico —cuello uterino, ovario, endometrio, vagina y vulva— continúan representando un desafío relevante para la salud femenina.

Aunque el cáncer de mama suele recibir mayor atención pública, estos tipos de cáncer también constituyen una amenaza significativa y, en muchos casos, pueden diagnosticarse en etapas avanzadas debido a síntomas inespecíficos.

Más allá del impacto clínico, el cáncer ginecológico puede incidir en la estabilidad de los hogares. Cuando una mujer que lidera un hogar enfrenta un diagnóstico oncológico, los efectos pueden extenderse a la estabilidad financiera familiar, especialmente si se combinan tratamientos prolongados, ausencias laborales y brechas en cobertura social.

Según el Informe de situación macroeconómica, el 53.3 % de los hogares dominicanos está encabezado por mujeres, lo que refuerza el papel central que desempeñan en la dinámica económica y social del país. Invertir en la salud de la mujer es, en ese sentido, proteger el núcleo productivo y emocional de la sociedad.

“El cáncer ginecológico no es solo un tema médico; también tiene un impacto en la vida cotidiana de muchas familias. Por eso, avanzar en prevención, detección temprana y acceso a tratamiento es fundamental para proteger la salud de las mujeres y la estabilidad de los hogares dominicanos”, señaló Jordana Zalcman, Gerente Médico de GSK para Centroamérica y el Caribe.

Dentro de este grupo de enfermedades, el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio merecen especial atención por sus características y comportamiento en la población femenina del país.

Cáncer de ovario: señales que no deben pasarse por alto

En 2022, en República Dominicana se registraron aproximadamente 167 nuevos casos de cáncer de ovario, una enfermedad que continúa representando un reto importante en el país y en la región. Actualmente, una proporción importante de los diagnósticos ocurre en estadios avanzados.

El cáncer de ovario puede manifestarse con síntomas inespecíficos como hinchazón abdominal, sensación de saciedad rápida o molestias en la zona pélvica. Precisamente por su naturaleza poco específica, resulta fundamental promover información clara que permita a las mujeres identificar señales de alerta y consultar oportunamente con su médico.

Cáncer de endometrio: una oportunidad para la detección temprana

El cáncer de endometrio ocupa el tercer lugar entre los tipos de cáncer ginecológicos con mayor incidencia en mujeres en República Dominicana, con cerca de 209 nuevos diagnósticos anuales en 20223.

Factores como obesidad y diabetes —condiciones con presencia creciente en América Latina— se encuentran entre los elementos de riesgo asociados.

A nivel nacional, se estima una incidencia aproximada de 3.4 casos por cada 100,000 mujeres por año en 20223. Aunque los datos locales continúan fortaleciéndose, está bien documentado que este cáncer suele presentar mejores posibilidades de detección temprana en comparación con el cáncer de ovario, cuando existe acceso adecuado a evaluación médica y atención de síntomas, como el sangrado anormal.

Esta característica puede traducirse en mejores tasas de supervivencia y en un menor impacto económico individual en contextos con servicios de salud accesibles.

Innovación terapéutica y acompañamiento integral

Los avances médicos han ampliado las opciones de tratamiento disponibles para estos tipos de cáncer.

En el caso del cáncer de ovario, los inhibidores PARP —utilizados junto con quimioterapia y cirugía— han contribuido a mejorar las tasas de supervivencia, mientras que para el cáncer de endometrio avanzado o recurrente, las inmunoterapias con inhibidores de punto de control inmunitario ayudan al sistema inmunológico a identificar y atacar las células cancerosas, representando una opción innovadora en el abordaje de la enfermedad.

Estos desarrollos refuerzan la importancia de continuar promoviendo la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos efectivos como parte de una visión integral de la salud de la mujer.