Escribo estas líneas en el día de la mujer. En realidad, ese día, es todos los días, pero le asignaron una fecha, para conmemorar que hay otro sexo, encargado de traer al mundo, toda la raza humana.

Desde Lucy, el ser humano más antiguo que han encontrado, hasta la mujer que presurosa se dirige a su puesto de oficina o a su consultorio, la mujer ha jugado un papel estelar, en el desarrollo de la raza humana.

Ha habido épocas en las que ha desempeñado el mando con inteligencia, prudencia, lucidez y sangre fría. Ahí tenemos a Isabel de Castilla y su homónima Isabel de Inglaterra. También tenemos guerreras como Juana de Arco, la que venció a los ingleses y los sacó fuera de Francia, aunque le costara ser quemada en la hoguera.

Siempre que hay una mujer al mando del estado todo cambia, como si un viento fresco se apoderara de la nación, estado o imperio.

El cerebro femenino puede desempeñar varias funciones al mismo tiempo, su capacidad es asombrosa y cada vez que la ciencia avanza, la diferencia se hace más grande.

Es magnífico ser mujer, mucho más lo será en el futuro.! ¡Este nos pertenece, sin ninguna duda!