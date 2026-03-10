Deporte universitario: formación en carácter, disciplina y bienestar

La vida universitaria representa un paso clave hacia la realización profesional y la independencia de los jóvenes, por lo cual suelen iniciarla con mucha ilusión y entusiasmo.

Es cierto que también trae consigo cambios, exigencias académicas, presión por el rendimiento y desafíos personales, por los que es muy importante hacer uso de herramientas que les permitan cuidar su bienestar integral y lograr un equilibro en su vida personal y académica.

En esta etapa, el deporte se consolida como un recurso clave para conseguirlo. Más allá de la actividad física, la práctica deportiva contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia, mejorar el estado de ánimo, al desarrollo del carácter, la disciplina y habilidades sociales que los acompañarán durante toda su vida profesional y personal.

“El deporte es un componente clave del modelo de formación integral universitaria, una herramienta que, más allá de lo académico, tributa valores y fortalezas en el aspecto psicosocial de los estudiantes”, afirma Leonardo Grassals, director de Desarrollo Atlético y Cultural de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

El deporte implica entrenamiento, planificación y competencia. “El aspecto inicial de entrenar, cumplir horarios, planificar y usar estrategias de equipo en las competencias hace del deporte una actividad que, mediante la práctica, va fortaleciendo el carácter”, explica Grassals.

En este proceso, los estudiantes desarrollan habilidades transversales que impactan su vida personal y luego se trasladan al ámbito profesional. Entre ellas destacan la disciplina, la capacidad de seguir planes y estrategias, el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de superación.

“En los deportes de equipo se aprende constantemente el valor y la importancia de los demás miembros del grupo; mientras que en los deportes individuales también se forma un equipo junto a los entrenadores”, señala.

De igual manera, la práctica deportiva promueve resiliencia. Los deportistas aprenden a manejar tanto el éxito como la derrota, transformando cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje.

Grassals destaca que “cuando se gana, se aprende que el éxito es el resultado de algo ensayado, estudiado y puesto en práctica con esfuerzo, rigor y disciplina. Y cuando se pierde, no hay mejor momento para revisar errores, aprender a manejar la frustración y volver a competir”.

Entrenamiento y compromiso

Y volviendo al tema del balance y bienestar integral, el deporte tiene un impacto directo. Aunque pueda parecer contradictorio, pues implica competencia y presión, numerosos estudios coinciden en que contribuye a canalizar el estrés, reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y favorecer la concentración, gracias a la liberación de endorfinas y otros beneficios fisiológicos asociados al movimiento (Organización Mundial de la Salud, 2022).

En el entorno universitario, esto se traduce en mejores condiciones para el aprendizaje y destreza para lograr el equilibrio entre las demandas académicas y la salud mental.

En Unibe la promoción del deporte forma parte de la visión institucional de bienestar. La Dirección de Desarrollo Atlético y Cultural impulsa programas y actividades deportivas abiertas a toda la comunidad universitaria, tanto en modalidades recreativas como competitivas.

Asimismo, los estudiantes que forman parte de equipos deportivos a nivel de mediano y alto rendimiento pueden optar por becas y descuentos en sus costos de matrícula, como reconocimiento al esfuerzo que implica combinar el entrenamiento con el compromiso académico.

Para Leonardo Grassals, el valor del deporte universitario puede resumirse en una idea sencilla pero poderosa: “Hoy buenos deportistas, mañana mejores profesionales”.

En sus palabras, el deporte suma cualidades esenciales para la vida: “carácter, disciplina, autoestima, confianza en las propias capacidades, habilidades para el trabajo en equipo y la capacidad de revisar los errores para crecer y volver a intentarlo, siempre mejorando para la próxima competencia”.