Una peruana en Tel Aviv: “Aunque los refugios sean seguros, las guerras siempre dan miedo”

Tel Aviv es la zona central de Israel donde envían misiles con más frecuencia. En las últimas horas Irán emprendió una nueva ola de ataques a este lugar. Ahí vive la peruana Andrea Bisso, una creadora de contenidos que tiene ocho años residiendo en ese lugar.

El hecho de ser latina, donde las guerras no es el diario vivir de la gente, la lleva a sentir más temores cuando se desatan los bombardeos de aquel lado del mundo. Ahora mismo, que la tensión ha aumentado con los enfrentamientos entre Israel e Irán, el pánico se multiplica.

“Son días intensos, muchas alarmas, corridas al refugio, mucho tiempo dentro del refugio. Mi miedo es que caigan los misiles, aunque tenemos la ayuda de la tecnología israelí y la cúpula de hierro que intercepta misiles aun así nos atemoriza que algún misil caiga en nuestra vecindad”, sostiene. Allí vive junto a su esposo.

Al contar su experiencia para LISTÍN DIARIO, dejó saber que al menos la tranquiliza el que siempre pueda tener contacto con su familia de Perú. Todos los días le hace saber cómo están en ese ambiente de tensión y peligro.

Durante los ocho años que lleva viviendo en el lugar ha experimentado temores por bombardeos, pero en esta ocasión ha aumentado el pánico. “El ambiente está tenso, las calles un poco vacías y muchos negocios cerrados”. Eso les roba la paz.

Conmemoración tradicional

Esta latina en Israel, también se ha dejado contagiar por las costumbres de esta nación que, más allá de la guerra, continúa tratando de no perder sus tradiciones.

Como es un país que ha vivido bajo tensión en diversas ocasiones, hay una fecha en la que allí se conmemora la festividad del Purim, la cual trata sobre la salvación del pueblo judío del exterminio planeado por Hamán en la antigua Persia

“A pesar de la guerra lo hemos podido celebrar en refugios. Eso sí, corremos al refugio cuando suenan las alarmas y luego continuamos con la celebración, porque eso es lo que es el pueblo judío: resiliencia, pues pese a tener misiles volando por la cabeza, vemos la forma de seguir”. Lo cuenta con la fe puesta en que todo terminará pronto.