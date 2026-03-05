¿Qué decir si estás dejando el alcohol y en tu lugar de trabajo se fomenta el consumo social?

Imagínese esto: es la hora del almuerzo en los años 60 y usted está con sus compañeros de trabajo disfrutando no de uno, ni de dos, sino de tres cócteles con la comida.

Aunque un almuerzo de tres martinis parezca improbable hoy en día, los lugares de trabajo aún pueden ser lugares con mucha bebida. Las horas felices después del trabajo, las fiestas corporativas y las reuniones con clientes en bares de lujo aún son habituales en muchos ámbitos de la cultura corporativa estadounidense.

Por lo tanto, hablar sobre la sobriedad con gerentes y colegas puede resultar abrumador para quienes se recuperan de la adicción al alcohol. Los profesionales de algunos sectores temen ser juzgados por necesitar ayuda o perder oportunidades de ascenso profesional si se fomenta el consumo social de alcohol como parte del trabajo .

Los profesionales del tratamiento y las personas que han desarrollado sus carreras profesionales absteniéndose del alcohol dicen que estas ansiedades son naturales, pero no deben interferir con conversaciones incómodas u otras acciones que promuevan una recuperación exitosa.

"Si estás sobrio y en recuperación, no vale la pena arriesgar tu sobriedad", dijo Lisa Smith, una ex abogada que luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol mientras trabajaba en un prestigioso bufete de abogados de Nueva York.

A tus compañeros de trabajo les importa menos de lo que crees lo que hay en tu taza

Según Smith, la clave está en aprender a no dar demasiadas explicaciones y establecer límites en el trabajo.

“En la recuperación decimos mucho que ‘No’ es una oración completa”, dijo Smith.

Los tiempos han cambiado desde que Smith se incorporó al mercado laboral. Las generaciones más jóvenes, con acceso a cócteles sin alcohol y cerveza sin alcohol, han ayudado a normalizar el no consumo de alcohol y a incorporarse a entornos laborales con un enfoque en la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias, afirmó.

Cuando empezó a rechazar las bebidas alcohólicas, Smith se dio cuenta de que la mayoría de sus compañeros de trabajo no estaban tan preocupados como ella imaginaba. También se dio cuenta de que había más personas a su alrededor que no bebían de lo que había notado, ya sea por motivos religiosos o de otro tipo.

Las personas que la presionaban para que bebiera a menudo eran grandes bebedores y "estaban buscando un compañero con quien beber, para de alguna manera sentirse mejor con respecto a su propia bebida", dijo.

En los primeros años de su recuperación, se saltaba eventos que sabía que serían incómodos o se marchaba antes de tiempo, pero se aseguraba de hacer un seguimiento con las personas con las que quería conectarse para tomar un café al día siguiente.

Smith ahora tiene su propia firma de asesoría donde comparte sus experiencias con organizaciones y bufetes de abogados, y les ayuda a fomentar lugares de trabajo más favorables a la recuperación.

“Escuchamos a abogados más jóvenes que entienden que no es saludable y no les gusta cómo se sienten con el alcohol, simplemente no eligen beber por ningún motivo”, dijo.

Beber también está muy extendido y a menudo se glorifica en la industria del entretenimiento, según Ermanno DiFebo, un diseñador de producción de Los Ángeles que dijo que luchó contra la adicción al alcohol durante muchos años antes de lograr la sobriedad.

La forma en que se comercializaba el alcohol era que «si eres bueno, puedes con ello. Si no lo eres, eres débil», dijo DiFebo. «Los centros de tratamiento son para personas débiles».

Cuando dejó de beber, inventaba excusas para no beber, como que tenía una cita médica al día siguiente o que tenía que madrugar. Si sentía que el ambiente era agradable, simplemente decía: «Fui de fiesta demasiado y ya no voy de fiesta».

Ahora, anima a la gente a pensar en la adicción al alcohol como si fuera una alergia alimentaria: si fueras alérgico al gluten, no seguirías comiéndolo.

“El alcohol enferma y se manifiesta en la compulsión de continuar más allá del razonamiento”, afirmó.

Los empleadores se benefician de lugares de trabajo más favorables a la recuperación

También es beneficioso para los empleadores promover culturas laborales que acojan a quienes se están recuperando, dijo Heidi Wallace, vicepresidenta de servicios de recuperación en el Centro Betty Ford en Rancho Mirage, California.

“Las personas que participan en un programa en ese proceso de recuperación son, de hecho, la fuerza laboral más productiva”, dijo Wallace. “Han trabajado muchísimo para llegar a este punto, y su programa ha estado en un espacio de gratitud y de servicio”.

Hay investigaciones que muestran que las personas que participan activamente en programas de recuperación no llaman para decir que están enfermas y es más probable que se ofrezcan si la gerencia necesita voluntarios para una tarea, dijo Wallace.

Una forma de facilitar esto es que las empresas creen espacios donde los empleados puedan participar en reuniones virtuales de recuperación durante la jornada laboral o incluso organizar o asistir a una reunión en el lugar de trabajo, dijo Wallace.

DiFebo recordó haber asistido a reuniones de recuperación en el set de Warner Brothers y Universal Studios mientras trabajaba en películas.

“Me di cuenta de que había mucha gente en recuperación cerca de todos los bebedores. Simplemente no los había visto antes”, dijo.

Smith dijo que se esfuerza por mostrarles a los empleadores que es posible organizar eventos divertidos y de formación de equipos que no se centren en el alcohol.

“Siempre se suponía que, al planificar eventos, el alcohol era sinónimo de diversión, ¿verdad?”, dijo Smith.

Pero los eventos de senderismo y bienestar han ganado popularidad, al igual que las opciones de bebidas sin alcohol. Incluso eventos como catas de vino pueden seguir celebrándose con opciones de vino sin alcohol, afirmó Smith.

Al organizar una fiesta, puede ser tan simple como asegurarse de que las opciones de cócteles sin alcohol estén fácilmente disponibles para tomar de un mesero que trae bandejas de bebidas, en lugar de hacer que las personas tengan que realizar el paso adicional de pedirlas por separado en el bar.

"No debería recaer sobre la persona que decide no beber en una noche determinada la obligación de sentirse cómoda en ese entorno", dijo Smith.