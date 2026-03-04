Paciente renal crónico solicita ayuda para costear medicamentos y diálisis

Jorge Luis López fue diagnosticado hace tres años con insuficiencia renal crónica y tras una larga batalla, según cuenta su prima Sheila Javier Alcántara, hoy sus riñones están a un 10% de funcionamiento, dejando como única vía para sobrevivir un trasplante de riñón.

Así la vida de este hombre de 45 años acostumbrado al atletismo, aeróbicos y la docencia como maestro de educación física ha dado un drástico giro.

Su familia ya no cuenta con los recursos para los costosos medicamentos que conlleva su condición, ni para realizarse los análisis que le permitirían ingresar a una larga lista de espera por un donante.

“Estamos haciendo una colecta para hacerle una analíticas… ya que el seguro no la cubre. No se hacen aquí en el país, hay que mandar la muestra a Estados Unidos”, dice Alcántara con la esperanza de que alguien se solidarice con la causa.

Agrega que la cobertura del seguro de salud de López para las diálisis está agotada en este año, lo que aumenta aún más el temor y la incertidumbre de la familia residente en el centro de San Juan de la Maguana en la calle Sánchez número 95.

Las diálisis actualmente se las realiza tres veces por semana con un costo de 20,000 pesos, mientras que en medicamentos la cifra es todavía mucho más cuantiosa. Aunado a su condición de paciente renal crónico, Lopez también tiene una insuficiencia cardiaca.

Varios miembros de su familia se realizaron pruebas para ver si eran compatibles con López y poder ser su donante, pero ninguno dio un resultado favorable, por lo que sus esperanzas ahora están puestas en recaudar el dinero para los análisis y que aparezca un donante.

Para cualquier ayuda puede comunicarse con Sheila Javier Alcántara al 809-801-0789 o directamente con Jorge Luis López al 829-797-0823.