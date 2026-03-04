Las mejores vibras para RD en el Clásico

Ya falta poco para que nuestros peloteros lo den todo por la patria en el Clásico Mundial 2026. Por talento no nos quedamos. En cada posición hay una estrella asignada.

Al comando hay dos nombres de mucho peso: Nelson Cruz y Albert Pujols. Detrás de ellos está la fuerza de un grupo de exjugadores que, durante su trayectoria pusieron en alto el nombre de República Dominicana, y sé que ahora también lo harán con sus orientaciones y apoyo.

Es decir, que, si por eso es, podemos asegurar que ya ganamos. Ahora bien, ellos harán lo suyo, pero nosotros también tenemos una parte importante que dar: nuestras mejores vibras. Dejar a un lado acciones pasadas para dar apertura a todo lo positivo.

Pongamos en nuestra mente aquel glorioso 2013 cuando desde el rincón más recóndito, mandamos nuestras mejores energías a un equipo que salió invicto en sus ocho encuentros. Todavía nadie lo ha podido imitar.

Repetir la hazaña

Las condiciones están dadas para que el país vuelva a salir victorioso. Así lo siento, pues hasta en las fotografías que se publican de los que dijeron “sí” a la patria, se puede advertir que la complicidad es la que domina los escenarios en los que han compartido todos unidos por una misma causa: traer a la población ese triunfo anhelado.

Sí, esa chispa que todos necesitamos para, aunque sea por un momento olvidarnos de los tantos problemas que tiene el país. Vamos a seguir los juegos con la fe puesta, primero en Dios, guardando la distancia, y después en cada uno de esos muchachos que, con tanto fervor irán a representarnos.

Sin egos

De verdad que me ha sorprendido ver a nuestros peloteros reír, gozarse lo que están haciendo. Observar este comportamiento tan sano que exhiben, me hace sentir como en una ciudad fabulosa donde los egos no tienen cabida, donde la disciplina se impone, donde el respeto se da y se gana, pero sobre todo, donde se tiene un objetivo claro: ganar el Clásico Mundial 2026.

Nadie busca brillar, aunque son todos estrellas. Ninguno va por dinero, porque a todos les sobra. Tampoco van por lauros particulares, porque reconocimientos tienen por montones.

Su misión es contribuir a que su amada República Dominicana demuestre su poderío en el béisbol, que retome su puesto, y que su bandera pueda ondearse con más orgullo y amor por la patria.

Desde ya, somos ganadores

El sólo hecho de que ellos, desde ya, nos hagan sentir como si viviéramos en una ciudad fabulosa, nos dice que ya vamos ganando.

Así que, vamos a mandar nuestras buenas vibras para que, sin importar el resultado, nuestros representantes y todos los que desde hace mucho trabajan en esta tarea, sepan que, desde diversos puntos del país, estamos con ellos y atentos para hacer nuestra parte. ¡Éxitos a nuestros guerreros!