Día Mundial de la Obesidad: una enfermedad crónica que suele traer invitados no deseados

Si alguna vez has sentido que bajar de peso es una batalla cuesta arriba que no puedes ganar solo con "fuerza de voluntad", quiero decirte algo importante: tienes razón.

Como médico, veo a diario que la obesidad no es una elección ni una falta de disciplina. Es una enfermedad crónica y compleja, parecida a la diabetes o la hipertensión.

La Organización Mundial de la Salud la reconoce formalmente como enfermedad. Mi objetivo en este contenido es explicarte qué está pasando en tu cuerpo y, lo más importante, mostrarte que existen soluciones diseñadas para ti, paso a paso.

El "efecto dominó" en tu salud

La obesidad suele traer invitados que no queremos. Al tratarla, no solo buscamos perder libras, buscamos evitar o revertir otras enfermedades como:

Diabetes tipo 2 (azúcar alta).

Hipertensión (presión alta).

Apnea del sueño (dejar de respirar mientras duermes).

Dolores articulares que te quitan movilidad.

¿Cómo medimos tu salud?

A menudo pensamos en la obesidad únicamente como un tema estético; además de eso, existen otros factores como el exceso de grasa corporal que afecta el funcionamiento interno de tus órganos.

La ciencia nos dice que es una condición multifactorial, o sea, donde influyen tus genes, tus hormonas y hasta tu metabolismo.

¿Sabías que?

No solo miramos el peso. La medida de tu cintura es un "termómetro" vital que nos dice mucho sobre tu salud cardiovascular. Para nosotros los médicos, además del número que marca la báscula, lo que realmente nos preocupa es cómo está distribuido ese peso en relación con tu estatura.

Para entender esto, usamos el Índice de Masa Corporal (IMC), que es como un "mapa" que nos indica en qué zona de riesgo te encuentras:

Sobrepeso: Es una luz amarilla. Tu cuerpo te está dando una señal de alerta para que hagamos cambios antes de que aparezcan problemas mayores.

Obesidad grado I y II: Aquí la luz es naranja. Tu cuerpo ya está haciendo un "esfuerzo extra" para funcionar, lo que cansa a tu corazón y a tus articulaciones.

Obesidad Grado III (Mórbida): Es una luz roja. El riesgo para tu salud es muy alto y es el momento en el que debemos actuar con más firmeza y rapidez para proteger tu vida.

Opciones de tratamiento para la obesidad

El manejo de la obesidad lo explicamos como una escalera terapéutica. Cada escalón se indica según el índice de masa corporal (IMC), la magnitud del exceso de peso y las enfermedades asociadas del paciente.

Antes de iniciar cualquier escalón existe una base obligatoria: modificación del estilo de vida (dieta y ejercicio). Sin estos dos pilares no se logra una pérdida de peso real ni sostenida, independientemente del tratamiento seleccionado.

Primer escalón: tratamiento médico

Corresponde al manejo clínico de la obesidad.

Incluye:

Plan nutricional estructurado supervisado por nutrición

Programa de actividad física con trabajo de resistencia

Terapia farmacológica como apoyo

Actualmente, los fármacos más utilizados son los análogos del GLP-1, entre ellos:

Saxenda, Ozempic y Mounjaro.

El objetivo de este escalón es lograr pérdida de peso progresiva y metabólicamente segura mediante adherencia a hábitos y apoyo medicamentoso.

Segundo escalón: tratamiento endoscópico

Comprende procedimientos mínimamente invasivos como:

Balón gástrico

Plicatura endoscópica

Tiene indicaciones limitadas. Se reserva principalmente para pacientes con sobrepeso u obesidad grado I, es decir, con exceso aproximado de hasta 45 libras.

En muchos casos, la pérdida de peso obtenida puede ser similar a la del tratamiento médico, por lo que la selección adecuada del paciente es fundamental.

Tercer escalón: tratamiento quirúrgico (cirugía metabólica)

Cuando el paciente cumple criterios, se indica tratamiento quirúrgico.

El procedimiento más frecuente actualmente, tanto a nivel mundial como en República Dominicana, es la manga gástrica.

El balón, que anteriormente se consideraba estándar, ha quedado en un segundo plano frente al enfoque metabólico actual.

También existen otras cirugías metabólicas como:

Bypass gástrico

SADI-S

Procedimientos de bipartición

¿Qué opciones tengo antes de la cirugía?

Esta es la pregunta que más escucho en consulta, la cirugía nunca es el primer paso. Antes de llegar al quirófano, exploramos juntos un manejo médico integral. Es como construir los cimientos de una casa:

Nutrición Inteligente: Trabajamos en un plan donde aprendes a nutrirte para que tu metabolismo trabaje a tu favor, no en tu contra.

Movimiento con Propósito: Buscamos actividades que disfrutes y que tu cuerpo pueda manejar sin lastimarse.

Acompañamiento Profesional: Apoyo psicológico para entender nuestra relación con la comida o apoyo de medicamentos específicos que ayuden a regular el hambre y la saciedad.

“Muchos pacientes logran sus metas en esta etapa y recuperan su calidad de vida, sin necesidad de llegar a una cirugía”.

¿Cuándo la cirugía se convierte en nuestra mejor aliada?

Si después de intentar honestamente el manejo médico (dieta, ejercicio y cambios de hábito) y los resultados no son suficientes para proteger tu salud, es cuando hablamos de la Cirugía Bariátrica.

Estamos cambiando la forma de tu sistema digestivo para que tus hormonas y tu metabolismo vuelvan a trabajar a tu favor y no en tu contra. No es el "camino fácil", es la herramienta definitiva para proteger tu salud y calidad de vida.

La cirugía se indica cuando:

El exceso de peso pone en riesgo tu vida de forma inmediata.

Las enfermedades asociadas (como la diabetes).

Tener un peso elevado es más peligroso para ti, que el procedimiento mismo.

Los dos "Caminos" Quirúrgicos

Actualmente, los dos procedimientos que más realizamos para ayudar a los pacientes son la Manga Gástrica y el Bypass Gástrico.

La Manga Gástrica (Gastrectomía en manga)

Imagina que tu estómago es una bolsa grande con forma de balón.

Lo que hacemos: Retiramos aproximadamente entre el 70 % y el 80 % de esa bolsa.

Cómo queda: Lo que sobra se transforma en un tubo estrecho, muy parecido a la forma de un banano o una manga de camisa (de ahí su nombre).

¿Cómo te ayuda? Al ser más pequeño, te llenas con mucha menos comida.

El Bypass Gástrico. Aunque la manga es muy común, el bypass es un poco más complejo. No solo hacemos el estómago más pequeño, sino que también "acortamos" el camino que recorre la comida por el intestino. Esto hace que tu cuerpo absorba menos calorías y azúcares.

Como cirujano, mi papel es usar la tecnología más avanzada para ofrecerte un procedimiento seguro que "reinicie" tu sistema metabólico, dándote la oportunidad de empezar de nuevo.