¿Por qué el vestuario de la mujer política nunca es un accidente?

Vivimos en una cultura hipermediatizada donde el escrutinio público opera bajo un sesgo de género innegable.

A la mujer política se le juzga primero por su apariencia y luego por su capacidad. Frente a esta doble tensión —la exigencia estética y el imperativo de proyectar autoridad—, mi trabajo no consiste en elegir un buen vestido, sino en construir un blindaje.

Se trata de articular una coherencia milimétrica entre su marco de pensamiento, su discurso y su externalización visual.

La credibilidad del Estado se sostiene en la data, pero se decodifica socialmente a través de los detalles. Una estrategia impecable sin una semiótica visual que la respalde se percibe como una fachada vacía; un discurso sólido en un empaque disonante diluye su contundencia política.

Cuando asumo la conceptualización de una figura pública, opero bajo una tríada innegociable: respeto al peso institucional, lectura del momento político y potenciación del ADN personal de la líder.

Tomemos el hemiciclo, un espacio de tradición conservadora. Para la diputada de Hato Mayor, Carmen Ligia Barceló, orquesté una propuesta visual fundamentada en la firmeza contemporánea.

A través del trabajo de la firma Cfor2, construimos un relato de autoridad disruptiva pero solemne. El objetivo era proyectar a una legisladora en total control de su espacio.

En esa misma línea, el reto con la diputada del Distrito Nacional, Liz Mieses, durante la reciente rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, fue emitir madurez institucional sin sacrificar su conexión generacional. Con la aguja de Cfor2, la arquitectura de su look comunicó liderazgo renovado y solvencia técnica.

Pero la estrategia visual también debe leer las transiciones de poder. En su primera aparición como titular del Ministerio de la Mujer, Gloria Reyes requería una narrativa que comunicara el peso de la agenda de derechos y, al mismo tiempo, la cercanía de su nuevo rol.

Dejando atrás los códigos puramente gerenciales, estructuramos, junto a la diseñadora Michelle Reynoso, una dualidad armónica. La fusión de texturas y el uso de símbolos, como el lazo asimétrico en la parte superior de la blusa sobre una falda de corte recto que cubre las rodillas, preservaron la formalidad del Estado, al tiempo que inyectaron la vitalidad de una gerencia humanista y accesible.

El poder también se lee en clave de inversión y corporativismo. Como directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro es la encarnación visual del clima de negocios del país.

Su elección de la firma Carla Ruiz respondió a los códigos del rigor internacional: solidez técnica, seguridad jurídica y el dinamismo que demanda la atracción de capitales.

Por otro lado, la diputada de Santiago, Soraya Suárez, vistiendo de Cristian Lagares, demostró cómo utilizar puntos de fuga visual —como puños texturizados y botonadura vertical— para aportar oxígeno y contemporaneidad a la sobriedad parlamentaria, probando que el acato al protocolo no es sinónimo de anacronismo.

En todos estos escenarios, la ropa deja de ser un adorno periférico para convertirse en discurso. Para la mujer que ejerce el poder, el vestuario es un campo de batalla simbólico donde ratifica sus prioridades y su competencia.

Convertir la imagen en un recurso inagotable de coherencia institucional no es vanidad; es supervivencia y estrategia pura.

Al final del día, quien controla su narrativa visual en la esfera pública dicta las reglas con las que será consumida, interpretada y, en última instancia, elegida a través de la simpatía que se traduce en votos.