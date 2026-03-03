Turismo ecológico y religioso en Monte Plata

Desde hace unos años, la provincia de Monte Plata es conocida como provincia ecoturística. Me enteré mientras echaba un vistazo al blog KminosRD y veía las fotos de sus saltos, con llamativas cascadas que, a menudo, son el destino de excursiones desde la capital.

Lo que no había caído en cuenta, hasta que entré en el blog, es que un lugar de peregrinación religiosa de muchos dominicanos se encuentra en Monte Plata. Específicamente en el pueblo por el que uno conoce esta devoción: “el Cristo de Bayaguana”.

Es uno de los más modernos santuarios del área del Caribe, con vitrales que narran la vida de Jesús. Se pueden aunar, por tanto, el turismo ecológico con el religioso. En KminosRD te dan, además, datos sobre gastronomía y alojamiento.

La importancia de tener un seguro de viaje

A toda persona que viaja fuera del país, le conviene comprar un seguro de viaje. En algunos países lo exigen.

Es que, si ocurren tanto percances de salud como tragedias, o incluso pérdida de maletas, tienes la seguridad de contar con ese apoyo. Toma en cuenta que en muchos países los asuntos médicos son altamente costosos.

Antes de adquirir un seguro de viaje, averigua si al comprar el pasaje con tu tarjeta de crédito, ésta incluye dicho seguro sin costo adicional. Hay distintos tipos de seguro y la edad tiene que ver también con el costo y la cobertura.

Asimismo, hay seguros en los que antes de acudir a un médico debes llamar a su central y ellos dirán adónde ir.

En otros tienes que informar al seguro del problema dentro de un plazo de 24 horas. Lee cada letra, por chiquita que sea.

Te sorprenderá que hasta cubren gastos de hotel por convalecencia y repatriación funeraria. Piensan en todo.

Eso sí, cada vez que tengo un seguro de viaje siempre digo: “Espero no tener que usarlo”. Los seguros de viaje puedes adquirirlos tanto en agencias de viajes como a través del Concierge de tu banco.

En Puerto Rico, ¿reconoces los autos de la policía?

Si vas a San Juan y alquilas un auto, sigue al pie de la letra las prohibiciones e indicaciones que veas en la calle. Es que si piensas que puedes marcharte a tiempo cuando veas acercarse un auto de la policía, lo más probable es que no lo reconozcas.

Me han dicho que son autos Dodge Charger, cuyas placas empiezan con G, y llevan lucecitas en el asiento de atrás que parpadean y se ve a través del cristal. También pueden servirte de ayuda si la necesitas.

Lleva sandalias de goma en la maleta

¿Vas a pasar varios días fuera de tu casa, sea en un hotel o en un apartamento turístico? Te recomiendo, lo que en su día me recomendó la dermatóloga Ana Josefa Díaz de Marte: llevar en la maleta sandalias de goma para usar al bañarme. Con ellas se evita cualquier transmisión de hongos en los pies.