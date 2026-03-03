Cine universitario: formando las nuevas voces de la industria

En República Dominicana, el cine dejó de ser un sueño lejano para convertirse en una ruta profesional.

La industria se expande, las historias dominicanas encuentran más espacios de circulación y el público exige propuestas con mayor calidad narrativa y técnica.

En ese escenario, la formación universitaria cumple un rol decisivo, ya que, además de enseñar cine, forma las nuevas voces que sostendrán y reinventarán el sector en los próximos años.

“Hoy más que nunca necesitamos que la academia sea un puente real hacia la práctica profesional: que el estudiante se forme con rigor, pero también con experiencia y con espacios donde su trabajo se vea, se evalúe y se celebre”, afirma la Lic. Cristina Zapata, directora de la Escuela de Comunicación y Cine de la Universidad Iberoamericana, Unibe.

La formación en cine en el país ha avanzado de manera significativa en los últimos años. Cada vez vemos más jóvenes interesados en profesionalizarse, más proyectos en circulación y una mirada creciente hacia la producción.

Sin embargo, persisten retos importantes, como el acceso continuo a equipos, la necesidad de fortalecer metodologías de producción y, sobre todo, el desafío de conectar el aula con los estándares reales del mercado laboral.

“Formar comunicadores audiovisuales no se trata solo de enseñar a grabar o editar. Se trata de desarrollar pensamiento narrativo, criterio estético, ética de rodaje, liderazgo y capacidad de gestionar un proyecto desde la idea hasta su exhibición”, agrega Zapata.

Cine universitario como laboratorio creativo

Cuando la universidad asume el cine como una práctica viva, el estudiante deja de “hacer tareas” y comienza a crear obras audiovisuales que impactan.

Ese es el valor del cine universitario entendido como laboratorio: se convierte en un espacio para experimentar con guía, equivocarse con propósito y aprender con estructura.

Dentro del panorama nacional, la Licenciatura en Producción de Cine y Multimedia de Unibe se distingue por un enfoque integral que combina creatividad, técnica y dimensión profesional. El objetivo es formar realizadores con sensibilidad artística, capaces de liderar sus proyectos, trabajar en equipo, producir con conciencia y responder a las demandas de la industria.

“Nos interesa que el estudiante salga listo para el mundo real: que sepa contar historias, pero también planificar, presupuestar, presentar su proyecto, colaborar y liderar. El cine es arte, sí, pero también es organización, disciplina y estrategia”, sostiene Zapata.

Esa visión se fortalece con experiencias extracurriculares, alianzas con el sector y actividades que permiten a los estudiantes entrar en contacto con el ecosistema audiovisual desde su etapa formativa.

Uffest: del aula al festival

En ese contexto nace el Unibe Short Film Fest (Uffest), creado en 2020 como una muestra de cortometrajes realizados por estudiantes, para brindarles un espacio real de exhibición.

Con el tiempo, evolucionó hacia un festival con estructura y proyección, incorporando jurados externos, reconocimientos y un componente interuniversitario que eleva el nivel creativo y la visibilidad del evento, al tiempo que promueve la interacción con estudiantes, docentes y profesionales de otras universidades, enriqueciendo el intercambio de miradas, metodologías y experiencias.

En 2026, el festival da un paso más. Por primera vez se suman universidades invitadas de España, México y Colombia, ampliando el intercambio académico y creativo, y reforzando el potencial de Uffest como plataforma de conexión internacional.

En un momento en que el contenido circula rápidamente y las audiencias buscan historias con identidad, el cine universitario se consolida como una incubadora esencial. Y cuando se proyecta en un festival como Uffest, ocurre lo más importante: las nuevas voces no solo se forman, también se escuchan.

Uffest 2026 se celebrará los días 26 y 27 de marzo en Caribbean Cinemas, Downtown Center, bajo el tema: “Stories in Motion – A rollercoaster of emotions”.