¿Qué hacer cuando las redes sociales ya no son un refugio?

Tener menor presencia en redes sociales, dejar de seguir algunas cuentas, consumir menos contenido y no estar a la moda con el cambiante algoritmo de las distintas plataformas puede ser señal de una cosa: estás abrumado de internet.

Una tendencia que crece entre usuarios, que cada vez más confiesan en la propia red su intención de desactualizarse del algoritmo y estar más actualizados con la vida cotidiana, lo que puede deberse a una sobrecarga mental y emocional, dada por el exceso de información, tal como explica la psicóloga Abril Arias.

“Muchas personas han dejado de usar las redes sociales porque se pueden convertir en un elemento estresor, de angustia y de ansiedad toda vez que la persona está determinada a sentirse bien por los comentarios positivos que reciba, los mismos likes, muchas personas han dejado de utilizar las redes sociales por recomendación profesional que viene precisamente de que las personas se involucraban de tal manera que perdían su propia libertad”, explicó la también presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Piscología (Asodopsi).

Otro factor que genera estrés en redes sociales es la constante comparación con influencers o creadores de contenido, que proyectan una vida casi perfecta, lo que lleva a muchas personas a tener baja autoestima cuando no logran lo que ven en fotos.

“Muchas personas no atinan al uso de las redes sociales porque entran en lo que nosotros llamamos la baja estima a través de los efectos que sobrevienen de los efectos de compararse, de querer ser igual que el otro, de querer parecerse al otro cuando muchas veces esas redes sociales utilizan filtros que pueden hacer que las personas aparenten lo que no son”, aseveró Arias.

Ante esta sobrecarga de información y comparación, la experta sugiere que el primer paso en el camino de la desintoxicación digital es hacerse consciente de que existe una dependencia de la tecnología, que a su vez debe empujar a cambiar hábitos de la rutina.

“Se propone una agenda diaria, un calendario, tomar pausas, digamos que utilizarla a equis hora del día, es lo más importante, también algunas cosas que hacen algunas personas es que desactivan el teléfono para no tener esa sensación de ansiedad, de angustia, de estrés”, dijo.

Otra de las recomendaciones es alejarse de los dispositivos tecnológicos dos o tres horas antes de ir a la cama, para que el cerebro no esté sobrecargado de información a la hora de dormir.

“También recomendamos que se hagan preguntas sobre en qué le beneficia, cual es el resultado de tener un celular, de tenerlo que ver cada minuto, cada segundo, en que contribuye eso a su salud mental o al deterioro de la misma”, manifestó.

En cuanto a actividades que pueden ayudar a disminuir el uso de dispositivos, se recomienda leer más a menudo, llenar sudoku, utilizar juegos de mesas y resolver temas complejos como resolver un rompe cabezas, de modo que se ejerciten las habilidades mentales.

Otra actividad practica que ayuda a ejercitar las capacidades mentales y salir de la burbuja de internet es aprender un nuevo idioma o practicar actividades físicas.

“Es importante que las personas puedan sustituirla por algún ejercicio físico o actividad física como escalar, montar bicicleta, correr, hacer una caminata en el jardín, en el parque, caminar”, indicó la psicóloga.

De igual forma, el arte puede ser un nuevo refugio en sustitución de un aparato tecnológico, como es aprender a tocar un instrumento, inscribirse en clases de pintura o utilizando habilidades motoras a través de manualidades.

En la lista también se incluye despertar el lado literario con la escritura de poemas o hacer un diario personal.

Aunque la más importante es priorizar el contacto humano, a través de la conversación con los más cercanos e inclusión en grupos sociales.

“Sobre todo conversar, compartir, hablar con la familia y participar en actividades de voluntariado, con juntas de vecinos”, aseveró Arias.