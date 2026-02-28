Estas palabras pronunciadas por el mismo Jesús, siempre me han llamado la atención. ¿Qué significa ser perfectos? ¿Qué es la perfección?

Sigo buscando en un diccionario. Perfección es la cualidad de ser perfecto. ¿Y qué significa cualidad? Es cada una de las características que distinguen a las personas o a las cosas. Cualquier propiedad esencial o característica peculiar de un objeto. Condición positiva de una persona. Es perfecto todo lo que tiene las propiedades requeridas.

Siempre he aprendido que Dios es todo bien. Es el ser supremo por excelencia y, claro, siempre se nos hace muy difícil querer compararnos con ese Dios Supremo.

¿Y cómo lo hemos conocido? Por Su Hijo Jesús, quien es el que nos lo ha revelado. En el Evangelio de hoy, primera semana de Cuaresma, lo hemos leído

Y es el mismo Jesús quien nos lo ha dicho. "Porque si amas a tu prójimo, pero aborreces a tu enemigo, ¿qué premio mereces?".

Yo te digo, en cambio: "Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnien. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.

Porque si aman a los que les aman: ¿Qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan sólo a su hermano, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto.

El camino de la fe es a veces muy extraño. Es que el camino que nos propone Jesús. Es radicalmente distinto del que nos propone la sociedad. Nos plantea un modo de ser perfecto como nuestro Padre Celestial lo es. Y eso es lo que nos cuesta.

Quisiera pedir hoy al Señor que esta Cuaresma me sirva para poder mejorar cada día y ser menos egoísta. Que aprendamos a amar con tu amor y a perdonar con tu perdón. Para poder hacer este mundo más humano y noble, Amén.