Más de la mitad de los adolescentes en EEUU admiten que usa IA para hacer los deberes

Los adolescentes de Estados Unidos utilizan los 'chatbots' de inteligencia artificial principalmente para que les ayuden a buscar información y a realizar ejercicios de clase, aunque también les piden consejos y buscan en ellos apoyo emocional, algo que no termina de gustar a sus padres.

El Pew Research Center ha encuestado a casi 1,500 adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años y a sus padres para llevar a cabo el informe "How Teens Use and View AI" (Cómo los adolescentes usan y ven la IA), con el objetivo de mostrar el papel que juega la inteligencia artificial en la vida de los jóvenes.

El análisis destaca el uso de esta tecnología en el ámbito escolar, en el que más de la mitad de los encuestados ha admitido recurrir a 'chatbots', como ChatGPT, para buscar información (57%) o resolver ejercicios (54%). En menor nivel, el 42 por ciento también los utilizan para resumir artículos, libros o vídeos, y el 19 por ciento acude a ellos para informarse.

Dentro del uso académico, el informe revela que cuatro de cada diez alumnos afirma haber recurrido a la IA para problemas de matemáticas y el 35 por ciento admite haberla usado para tareas de redacción.

Sin embargo, indica que el 16 por ciento mantiene conversaciones casuales con 'chatbots', y ha destacado que el 12 por ciento de los adolescentes recurre a ellos para buscar apoyo emocional o consejo.

Ante este tipo de conductas, la mayoría de padres estadounidenses ve aceptable que se use la IA para fines académicos o de entretenimiento, pero cambia de opinión cuando el uso de la IA es para mantener conversaciones (el 45% está en contra) o buscar apoyo emocional (el 58% está en contra).

PERCEPCIÓN DE LA IA

Más allá del uso de los 'chatbots, el informe también abarca la percepción que tienen del impacto de la inteligencia artificial a la que recurren. El 36 por ciento considera que es positiva en su vida, frente a un 15 por ciento que la ve como un aspecto negativo. No obstante, el porcentaje de jóvenes que percibe la IA como un elemento negativo en la sociedad aumenta al 26 por ciento.

Los adolescentes que perciben la IA como algo positivo destacan que "hace la vida más sencilla", es positiva para el aprendizaje, mejora la eficiencia y la productividad y mejorará la salud. "Realizará tareas que se pueden automatizar y permitirá que las personas tengan más tiempo para hacer lo que les gusta", ha afirmado uno de los jóvenes encuestados.

Por el contrario, los adolescentes que ven la IA como algo negativo apuntan a la pérdida del pensamiento crítico y empleos, desinformación o su impacto en el medioambiente. "Ya se está usando para difundir propaganda, no hay límite a lo que puede hacer, ya es difícil distinguir qué es real o IA en línea", ha lamentado otro joven.