Juventud de espíritu: una invitación para vivir plenamente

La edad, tradicionalmente, ha sido vista como un indicador de que tenemos etapas en la vida donde se esperan o no cosas de cada persona en su vida y, en muchas ocasiones, la edad es vista como un factor determinante de nuestras capacidades y oportunidades.

Pero también, es vista como una limitante en lo que podemos hacer o no. Por esto, muchas personas se preguntan: ¿es la edad realmente un impedimento o sólo un número?

La edad cronológica podemos definirla como la cantidad de años que hemos vivido desde nuestro nacimiento. Pero, podemos hablar de otro concepto: la juventud de espíritu la cual está relacionada con la actitud, la mentalidad, la energía, las herramientas de afrontamiento, sistema de relaciones, capacidad de relacionarse, entre otras, con la que afrontamos la vida.

Con personas adultas que mantienen una visión positiva, curiosa y activa, y que por supuesto demuestran con sus acciones en el día a día que la juventud no es exclusiva de los cuerpos jóvenes y delgados sino de las mentes abiertas, joviales y dispuestas a vivir.

Podemos decir que, si bien la edad es una realidad que avanza y con la que llegan situaciones y hasta achaques, y que pueden haber limitaciones de muchas índoles, porque el cuerpo cambia, no es menos cierto que en gran medida, podemos decidir cómo queremos que avancen esos años.

Se van cambiando esas habilidades físicas que van mermando por sabiduría, experiencias y una resiliencia que se puede ir fomentando con los años.

Actividades que antes eran normales para la juventud se van moviendo y transformando a otras más seguras y quizás menos movidas, pero que pueden ser igual de divertidas.

Nuevas cosas

La ciencia ha demostrado que mantener una actitud positiva, activa y con una red de apoyo puede retrasar muchos de los efectos no deseados que vienen con envejecer cronológicamente.

Es por esto, que aquí hay una invitación a buscar esa juventud de espíritu, con la cual se puede mantener una ilusión, curiosidad por nuevas cosas y aprender con ellas, la capacidad de sorprenderse, y de ser divertidos.

Muchas personas adultas mayores practican deportes, aprenden nuevas habilidades, viajan y se relacionan socialmente, con lo que queda demostrado que la edad puede ser una barrera, pero se puede vencer.