En San Juan, Puerto Rico, para el divertimento: District T-Mobile

La primera vez que visité District T-Mobile era una noche de sábado cuando paseaba en auto con mi hijo Alexis y Fabiola.

Conseguir estacionamiento fue asunto complicado. Lo entendimos cuando al adentrarnos a pie por la Plaza Popular, que es “el corazón del Distrito”, no cabía ni una hormiga.

Era una multitud que escuchaba música por altavoces y videos al exterior, o miraban hacia vitrinas de algún local comercial mientras otros, alejados de la algarabía, cenaban en el interior de alguno de sus restaurantes.

Mi segunda visita fue muy distinta. Llegué al mediodía con mi hija Carmen y mi nieta Carmel para almorzar en una taberna española: Barullo.

Interior de taberna española BarulloCarmenchu Brusíloff

El ambiente de hoy es distinto: el estacionamiento con muchos parqueos disponibles, entorno tranquilo y escasos peatones. Pese a ser el Distrito un complejo de espacio abierto, antes de entrar pasamos un control de seguridad.

Al desplazarnos por la plaza lo primero que uno tiene de frente es el Coca Cola Music Hall (con capacidad para 4,000 personas; cuenta además con pista de baile y varios bares).

Hacia un lado vislumbro alguna tienda con productos locales, entre otros comercios, incluyendo restaurante. No es en esta área donde funciona la taberna, así que proseguimos hasta llegar, luego de girar a la izquierda.

Entramos al amplio espacio de Barullo, con ligero desnivel entre una y otra zona. Lo primero a la vista es el mostrador del “Cafecito”. Unos escalones más abajo, los de “Jamonería” y “La barra”.

Ya al extremo, “Arrocería”. Platones de cerámica y carteles de España son parte de la decoración. Hay varias mesas ocupadas, pero podemos elegir la nuestra: en una esquina donde a través del cristal veo la hermosa fuente del Centro de Convenciones.

Con el menú en la mano seleccionamos platos para compartir, más un plato fuerte. A saber: Croquetas de queso de cabra, Patatas bravas (bastante picantes), Pulpo a la gallega, Ensalada de papaya (lechosa) y queso de cabra (abundancia de hojas verdes; la poca papaya y el queso están al fondo), Picaña steak (en su punto), con papas trufadas y setas al ajillo y, de postre, Tarta vasca (ésta venía con frutas).

Picaña SteakCarmel Ureña R

De bebida, Carmel prueba Sabina, por lo extraño de uno de sus ingredientes: tinta de calamar. No le fue desagradable, pero no la entusiasmó.

Trago Sabina entre cuyos ingredientes hay tinta de calamarCarmel Ureña R

Carmen quiso Ice sparkling wáter, y yo Hot tea. A fin de cuentas, nos gustó Barullo. El ambiente es informal y muy buena la atención de Miguel, el camarero. En cuanto al costo, con tax, más 18 por ciento de tip: US$ 158.62.

Ubicación

El District T-Mobile, o Distrito T-Mobile, ubicado en el 250 Convention Boulevard, es un complejo que cuenta con más de 500,000 pies cuadrados de área construida (según IA). La Plaza Popular tiene 50,000 pies cuadrados.



