‘Mar en Calma’: lo que trae Mar Flores a RD guiada por Ritmo

Las memorias de la modelo, empresaria y escritora Mar Flores serán presentadas en un conversatorio en República Dominicana. Ritmo es la revista que invita a descubrir lo que ella trae a través de su libro ‘Mar en Calma’.

Haydee Rainieri y Rosanna Rivera moderarán el evento pautado para el martes 24 del próximo mes de marzo, en el Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Se trata de un encuentro exclusivo que requiere invitación, concebido como un espacio íntimo para dialogar sobre el libro y las vivencias que lo inspiran. El evento cuenta con el apoyo de Travelwise.

Mar Flores, reconocida modelo y empresaria española abre su corazón y cuenta las etapas más íntimas de su vida en Mar en Calma, un libro que se aleja del brillo de las pasarelas y los focos de los estudios de grabación, para adentrarse en la reconstrucción personal.

Lejos de ser un relato superficial, la autora da un paseo por sus memorias de manera honesta, hablando sobre su dolor, la resiliencia y la búsqueda de serenidad tras años de exposición pública.

Utilizando una narrativa directa y emocional, Flores comparte episodios claves que marcaron su identidad y su forma de entender el amor, la maternidad y la fortaleza femenina, todo esto sin caer en ajustes de cuentas o venganzas innecesarias, simplemente convirtiendo cada suceso en un testimonio de aprendizaje y crecimiento.

Vivir bajo el ojo público

Uno de los primeros puntos a destacar es la forma en que aborda el impacto de estar sobreexpuesta a la atención mediática. Mar describe cómo, en distintas ocasiones, sintió que su imagen pública se imponía sobre su identidad real, por ser sometida a prejuicios y ataques constantes por personas que ni siquiera la conocían, pero se sentían con el derecho de opinar sobre sus decisiones afectivas y personales.

Al hablar sobre esto, la autora no busca reivindicaciones estridentes, sino comprensión: explica cómo aprendió a diferenciar entre la opinión pública y su propia verdad, haciendo ver la presión constante a la que se enfrentan las figuras públicas y lo pesada que puede ser la fama.

Lo que aprendió del amor

Otro de los ejes principales del libro son sus relaciones sentimentales. Sin dar detalles innecesarios, habla de las lecciones que dejaron sus distintas relaciones amorosas y en la importancia de cuidar la dignidad en medio de las adversidades.

Lo que más se destaca dentro de estos relatos, es la capacidad de la autora de reconocer sus errores, asumir responsabilidades y reivindicar la necesidad de cerrar ciclos desde la serenidad aprendiendo a perdonar.

El ser madre cambió su vida

Cuando habla de sus hijos, en cada letra se siente su amor incondicional hacia ellos. Flores los presenta como su refugio y su motor para seguir adelante, sin importar qué tormentas o tribulaciones estuviera pasando por culpa de los medios.

Describe cómo la experiencia de ser madre transformó sus prioridades y la ayudó a encontrar una perspectiva más amplia frente a las dificultades. En cada momento que habla de la maternidad, regala un espacio reflexivo, recordando que ser madre no es sólo una responsabilidad, es también una fuente de constante aprendizaje emocional y crecimiento personal.

Reconciliación consigo misma

Los últimos capítulos se centran en la reconciliación interior, pues habla del proceso de aceptarse, perdonarse y redefinirse más allá de los titulares. Esta parte es, quizás, la más introspectiva: la autora reconoce la necesidad de detenerse, escuchar el silencio y reconstruir su autoestima desde la calma.

Esto hace entender en su totalidad el título, pues ‘Mar en Calma’ no es vivir una vida sin tribulaciones o conflictos, es tener la capacidad de encontrar la paz después de cada tormenta, obteniendo madurez y equilibrio.

Gracias a su estilo cercano y directo, más que ser una autobiografía, este libro abre los ojos de sus lectores, demostrando lo importante que es la fortaleza emocional para afrontar las cosas que la vida pone en el camino y, de esta forma, poder conseguir el éxito. En pocas palabras, ‘Mar en Calma’ es, en esencia, un viaje hacia la serenidad.