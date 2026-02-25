Donan aula STEM a Acción Callejera en Santiago

En el marco de su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible, Banco Caribe inauguró un aula STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las instalaciones de Acción Callejera en Santiago.

Esta institución sin fines de lucro, desde 1989, trabaja en Santiago promoviendo acciones que garanticen los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en riesgo social, a través de programas de acompañamiento integral que buscan mejorar sus condiciones de vida.

Esta nueva aula estará beneficiando a más de 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Además, está equipada con herramientas tecnológicas y recursos educativos innovadores, incluyendo dispositivos digitales, equipos para impresión 3D y acceso a plataformas de aprendizaje, que permitirán a los beneficiarios desarrollar conocimientos básicos en robótica y programación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por áreas clave para el desarrollo profesional y social.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Banca Responsable y refuerza la alianza que Banco Caribe sostiene con Acción Callejera desde el año 2019, con el objetivo de contribuir al bienestar y futuro de la niñez y juventud en riesgo social.

Asimismo, la entrega promueve el compromiso del banco con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en educación de calidad y reducción de desigualdades.

Además, la iniciativa contribuye a la formación de talento en áreas STEM, esenciales para la competitividad y el desarrollo económico del país.