ProDominicana y Unapec renuevan acuerdo para fortalecer formación académica del comercio exterior

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Universidad APEC firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional.

Esto con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación académica, la formación de talento humano y el desarrollo de iniciativas conjuntas que contribuyan a la competitividad del país en los mercados internacionales.

El acuerdo fue suscrito por Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, Alvaro Sousa Sevilla, presidente de la Junta de directores de Unapec, y como parte de la renovación del convenio firmado originalmente en febrero de 2024, cuya vigencia culmina próximamente, reafirmando así el compromiso de ambas instituciones con la educación superior, la innovación y el desarrollo económico nacional.

Mediante este convenio, Unapec y ProDominicana se comprometen a aunar esfuerzos y recursos para la ejecución de programas académicos de grado, posgrado y educación continuada, así como proyectos de investigación, extensión universitaria, responsabilidad social y actividades de formación especializada en áreas vinculadas al comercio exterior, la inversión extranjera y el desarrollo empresarial.

Entre los principales ejes de colaboración se destacan el desarrollo conjunto de programas formativos, la realización de congresos, seminarios, talleres y conferencias, el intercambio de personal académico y administrativo, así como la implementación de programas de pasantías para estudiantes de Unapec en ProDominicana, contribuyendo a su formación práctica y a la inserción temprana en el ámbito profesional.

Asimismo, el acuerdo contempla el fortalecimiento del idioma inglés para el personal de ProDominicana a través de la Escuela de Idiomas de Unapec, así como la participación del personal de la entidad en programas académicos, cursos y actividades de capacitación impartidas por la universidad.

Durante la firma, la directora ejecutiva de ProDominicana Biviana Riveiro destacó que “esta alianza permitirá seguir formando a la próxima generación de profesionales y líderes en comercio exterior e inversión, alineando la oferta académica con las necesidades reales del país y los retos de la economía global”.

En tanto, el presidente de la Junta de directores de Unapec, Álvaro Sousa Sevilla, destacó que la firma de este convenio reafirma la esencia institucional de la universidad.

“Reafirmamos con este acuerdo nuestra misión de formar líderes críticos, éticos, creativos y emprendedores con visión global, integrando la docencia, la investigación y la extensión para contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana”, dijo Sousa Sevilla.

Durante el acto, valoró la cercanía y la relación construida con el equipo de PRODOMINICANA, institución que definió como una “segunda casa” por su vinculación pasada en la promoción de las exportaciones.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes, y servirá como marco para la firma de convenios específicos que permitan desarrollar iniciativas puntuales de alto impacto académico, institucional y económico.