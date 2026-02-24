Identifican una variante genética asociada a la reducción del tabaquismo

La variante de un gen receptor de nicotina está asociada con una menor probabilidad de tabaquismo intenso y es más común en personas de ascendencia indígena mexicana, según un estudio realizado con datos de poblaciones de ese país.

Un estudio que publica Nature Communications identifica una variante rara en el gen CHRNB3 que se asocia con una fuerte reducción "en el número de cigarrillos fumados al día".

En comparación con las personas portadoras de la versión más común del gen, aquellas con una o dos copias del gen variante fumaban aproximadamente un 21 % o un 78 % menos de cigarrillos, respectivamente.

El estudio, encabezado por la firma Regeneron Genetics Center, secuenció los genomas de 37,897 fumadores actuales que participaron en el Estudio Prospectivo de la Ciudad de México sobre factores que afectan a la salud de esta población.

Las variantes en los genes que codifican los receptores nicotínicos de acetilcolina (que median los efectos gratificantes de esta sustancia en el cerebro) se han relacionado con cambios en el comportamiento de los fumadores.

Así, las variantes en un gen llamado CHRNB2, que codifica una subunidad 2 de estos receptores (hay al menos nueve tipos de subunidades), se han relacionado con una menor probabilidad de fumar en exceso.

El actual estudio, en el que participó también la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que las variantes genéticas que afectan a la actividad de CHRNB3 pueden reducir el número de cigarrillos que consumen los fumadores al día en diversos linajes ancestrales.

Esta variante se observó con mayor frecuencia entre las personas de ascendencia indígena mexicana que en otras poblaciones, resume la revista.

Los resultados se validaron en poblaciones con ascendencia asiática y europea, y se encontraron efectos similares relacionados con variantes en el CHRNB3 en poblaciones de unas 130,000 personas de ascendencia europea del Biobanco del Reino Unido y de unas 180,000 de ascendencia asiática oriental del Biobanco de Japón.

Este hallazgo sugiere que la inhibición de la subunidad 3 puede ser una posible estrategia terapéutica para la adicción a la nicotina.

Los autores apuntan que se necesitarán cohortes más amplias y una investigación más sólida de las medidas clínicas que indican la dependencia de la nicotina para evaluar plenamente la relación entre estas variantes y la dependencia del tabaco.