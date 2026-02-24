¡Cuidado! Calentar la comida en envases de plástico libera microplásticos y sustancias tóxicas

Calentar en el microondas o el horno platos preparados y comida precocinada en los recipientes de plástico donde van envasados aumenta de forma significativa el riesgo de liberar microplásticos y sustancias químicas tóxicas que pueden filtrarse en la comida y afectar a la salud, según alerta un informe de Greenpeace.

A partir del análisis de 24 estudios científicos recientes, el informe 'Alerta: Microplásticos en la comida precocinada' concluye que los alimentos envasados y comercializados con la etiqueta de 'apto para calentar' están exponiendo a millones de personas a contaminantes invisibles a diario.

Una de las investigaciones revisadas detectó entre 326,000 y 534,000 partículas filtrándose en los alimentos tras solo cinco minutos en el microondas, una cifra entre cuatro y siete veces superior a la de utilizar el horno.

Sobre las sustancias químicas, el informe señala que se sabe que se utilizan o están presentes en los plásticos más de 4,200 "altamente peligrosas" para la salud humana y ambiental; la mayoría, sin estar reguladas en los envases alimentarios.

Además, evidencia que los recipientes viejos, rayados o reutilizados son peores, ya que el plástico desgastado libera casi el doble de partículas de microplásticos en comparación con los envases nuevos.

PELIGRO PARA LA SALUD

Se sabe que la exposición a las sustancias químicas presentes en los ensases de plástico repercute en el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares, trastornos del neurodesarrollo durante el desarrollo fetal y la infancia, impacta en la salud reproductiva e infertilidad, e incluye sustancias con potencial carcinogénico.

Por su parte, los micro y nanoplásticos pueden causar inflamación sistémica y estrés oxidativo al entrar en el torrente sanguíneo, así como daño en tejidos y órganos, ya que al ser tan pequeños pueden atravesar barreras biológicas y acumularse.

Las sustancias químicas procedentes de envases plásticos ya han sido identificadas en cuerpos humanos. En particular, se han detectado al menos 1,396 sustancias químicas plásticas en contacto con alimentos en cuerpos humanos.

A pesar de estos riesgos conocidos, el informe apunta que los platos preparados envasados en plástico son uno de los segmentos de mayor crecimiento del sistema alimentario mundial, con un valor de casi 190,000 millones de dólares (161,428 millones de euros) y un aumento pronunciado debido a que los hogares dependen más de la comida de conveniencia.

En España, el consumo de platos preparados ha aumentado un 3.8 por ciento en el último año, según el balance de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (ASEFAPRE), como consecuencia de la falta de tiempo y espacio en los nuevos modelos de hogar.

RESPUESTA INSUFICIENTE

Ante esta situación, Greenpeace ha asegurado que la respuesta que están dando los organismos reguladores y países es "insuficiente" en todo el mundo, a la vez que las etiquetas de 'apto para microondas' y 'apto para horno' proporcionan una "falsa tranquilidad" a los consumidores.

El informe advierte que la crisis de los plásticos está siguiendo el mismo patrón observado con el tabaco, el amianto y el plomo. A pesar de la evidencia científica, el problema se ha topado con la negación de la industria y el retraso regulatorio.

"Nos están envenenando mientras intentamos alimentar a nuestras familias. El riesgo es evidente, hay mucho en juego y el momento de actuar es ahora. No podemos confiar en las promesas engañosas de las empresas y 'lobbies' del plástico", ha aseverado el responsable de residuos de Greenpeace, Julio Barea.

Mientras los gobiernos negocian el Tratado Global de la ONU sobre los Plásticos, Greenpeace ha instado a las partes negociadoras a actuar siguiendo el principio de precaución para evitar el uso de plásticos y productos químicos peligrosos en los materiales en contacto con alimentos.

Además, ha reclamado que se eliminen las "declaraciones engañosas" de los envases de plástico, se proteja legislativamente a la población frente a la exposición a sustancias peligrosas, se prohíban los envases de plástico de un solo uso para alimentos y bebidas y se desarrollen sistemas de reutilización basados en materiales no tóxicos.