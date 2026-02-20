Elida Hernández: la dominicana que no para de soñar por ella y por otros en Estados Unidos

Algunos creerían que el actuar de los hospitales frente a casos de emergencia en países de primer mundo como Estados Unidos, era superior en comparación con el de República Dominicana, pero según el testimonio de una dominicana que emigró a los 19 años a la tierra del sueño americano, las largas horas de espera por atención son una constante. Es entendible por la cantidad de habitantes de esa potencia.

Elida Hernández cuenta que duró nueve horas en el área de emergencia de un centro de salud estadounidense junto a un familiar aquejado de un dolor. Recuerda que allí había mucha gente con diversos dolores y fiebre que, al igual que ella, esperaban para ser atendidos.

Este panorama se vive a diario en hospitales dominicanos, también, pero ella no imaginaba que fuera de su país las cosas en cuanto a la atención en salud fuesen igual. Esta experiencia fue suficiente para generar en ella la idea de crear un centro de salud de atención a emergencias leves.

Pero Elida tenía claro que, “entrar al mercado gringo” con esta idea no era una tarea sencilla. No había alguien que la guiara ni que la ayudara en el proceso. Esto fue lo más difícil, según comenta en entrevista con Listín Diario.

Nunca desmayó en lo que quería para poder ayudar a las personas a encontrar soluciones primarias, hasta que, gracias a Dios, pudo realizar las gestiones de lugar y conseguir hacer realidad su sueño.

“Hoy tenemos laboratorio, rayos X, un servicio completo de médico general. En caso de una emergencia grave, se le hace un referimiento para el hospital”, explica Hernández, quien tiene 15 años vinculada al sector salud como cuidadora de personas con discapacidad y de la tercera edad.

Paciente atendiéndose en el centro de ElidaFuente externa

Asimismo, el centro ofrece consultas generales y de ginecología de la mano de un grupo de expertos. De acuerdo con los datos ofrecidos por Hernández, el centro posee alrededor de 1,000 clientes, en su mayoría dominicanos.

Fruto del esfuerzo y el trabajo

Los recursos para llevar a cabo esta iniciativa no vinieron de la nada, sino del trabajo duro que esta dominicana ha realizado en su andar. Y es que la creación de esta clínica no es el primer emprendimiento de Hernández, ya que ésta también tiene una agencia de cuidados que cumplirá nueve años, así como una escuela para entrenar a quienes quieran ser asistentes de enfermería, la cual abrió el año pasado.

La idea de la agencia de cuidados le surge tras trabajar cinco años en una en Estados Unidos. Allí la enviaron a cuidar a una niña con discapacidad, quien lastimosamente ya falleció.

Aunque siempre le ha gustado este trabajo, confiesa que fue con su traslado al país norteamericano donde su pasión cobró fuerzas hasta llegar a tener su propia agencia donde laboran alrededor de 765 cuidadoras.

“Tratamos siempre de hacer la diferencia de que los pacientes sientan que pueden contar con nosotros”, sostiene Hernández sobre la labor que realiza en sus distintos emprendimientos.

Esta dominicana desde que emigró tuvo claro que “los principios no son fáciles”, pero quería su propio negocio; ahora tiene tres y sueña con más, pues quiere poner su propio hospital, siempre con la visión primordial de ayudar.