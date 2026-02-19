Salud mental y fe: la apuesta de la juventud del Movimiento de Cursillos de Cristiandad

Con el inicio de un nuevo año, que ya lleva casi dos meses, muchos fueron los que se comprometieron a realizar nuevas tareas, cambiar hábitos, ser su mejor versión y otras tantas cosas. Pero dentro de todo eso hay quienes tienen a Dios como centro de su vida.

Esta vez, el público elegido para edificar y brindarle las herramientas para fortalecer su fe y descubrir su vocación personal serán los jóvenes y con un tema que toca una fibra sensible dentro de este conglomerado: la salud mental.

Se trata del encuentro Juventud del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC), un espacio pensado y dirigido a jóvenes con la intención de promover grupos de cristianos que fermenten de Evangelio sus ambientes: la familia, los colegios, la universidad y el lugar de trabajo, a través de la amistad.

“Esa oración que estás poniendo en manos de Dios puede ser respondida en un espacio pensado especialmente para ti. Él te conoce y sabe qué herramientas poner a tu disposición. Será una experiencia maravillosa”, cuenta Carlos Pichardo vocal del MCC.

La fecha pautada para el encuentro es el sábado 21 de febrero, desde las 2:00 p. m. hasta las 7:00 p. m. en Casa San Pablo. En su tercera edición, organizada por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el evento contará con la conferencia especial “Salud mental: tu mente también necesita Like”, impartida por el psicólogo clínico Guillermo Mojica.

Pichardo cuenta que la salud mental es un tema que está impactando fuertemente a la sociedad, y los jóvenes no son la excepción, y por eso quieren ofrecer más herramientas para esta etapa de desarrollo, tomando en cuenta la realidad actual que vive el país.

“Cada versión anterior ha dejado una experiencia que marca, tanto de manera individual en cada participante como de forma colectiva en toda la comunidad”, explica Pichardo. Asimismo, el miembro de MCC dice que esta edición trae consigo mayor madurez en el contenido y en la forma de presentarlo, así como muchas sorpresas.

¿Por qué yo, como joven, debería asistir a este evento?

Ante esta interrogante, Pichardo afirma que este espacio está diseñado para los jóvenes donde Dios les hace una invitación personal a vivir y disfrutar todo lo que se ha preparado.

Para asistir al evento se debe completar un registro en línea disponible en la página de Instagram del MCC y, aunque explican que habrá un espacio el día del evento para quienes no pudieron completar la inscripción, aclaran que lo ideal es inscribirse antes del día del evento. “La participación es libre de costo, pero de un valor incalculable para tu vida”, dice Pichardo.

De acuerdo con el vocal del MCC este espacio permite a los jóvenes disfrutar de la riqueza que tiene la Madre Iglesia: música, adoración, oración, comunidad y aprendizaje para fortalecer los principios cristianos en la vida diaria.

“También ayuda a fortalecer la fe y a tomar conciencia de que cada uno de nosotros es Iglesia y está llamado a evangelizar en sus ambientes, comenzando por la familia. Además, brinda recursos para descubrir la vocación personal o fortalecerla si ya se ha encontrado”, asevera Pichardo.

Agrega que también es una oportunidad para caminar juntos, en sinodalidad, como decía el Papa Francisco: “No se trata solo de permanecer en pequeños grupos o comunidades, sino de ser una Iglesia en salida, compartiendo experiencias y aprendizajes para que otros vivan un encuentro con Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida”.

¿Cuántas dinámicas tendrá?

Tendrán charlas, intervenciones musicales con el ministerio Militantes, Fuente de Gracia, Eduard Muñoz y Jhon Wayne, además de otras dinámicas y rifas.