Del Mercado Modelo al Monumento a los Héroes de la Restauración, la figura detrás cientos de obras

Si uno menciona el nombre de Henry Gazón Bona pocos tendrán idea de quién se habla, pero si mencionamos obras como el Monumento a los Héroes de la Restauración, el Mercado Modelo de Santo Domingo, la Casa Vapor o el Matadero Industrial, de seguro vienen a su memoria las imágenes de estas edificaciones

Todas estas obras tienen en común que fueron creación de Gazón Bona, un arquitecto y astrólogo domínico-francés de polifacéticas capacidades artísticas y científicas, nacido el siete de febrero de 1909 en Santo Domingo.

Este multifacético personaje construyó cientos de obras. Fue figura principal en idear proyectos estatales dominicanos de 1934 a 1950 y construidas hasta 1961. Primero, como Henry Gazón, arquitecto. Luego, con la Compañía Constructora Najayo (La Cocana). Se especializó en hormigón armado.

Henry Gazón Bona, ícono de la arquitectura, la música y la astrologíaCortesía del entrevistado

Además, durante este mismo período fue astrólogo de Trujillo. Tanto es así que hay quienes dicen que supuestamente predijo la muerte del tirano 11 años antes de que ocurriera en 1950.

“Levantó más de 100 edificaciones. Puentes, unos 243 asignados, además de carreteras. Sin embargo, era dependiente de sus colaboradores para la producción en masa de prototipos. Era un centro de experimentación que impulsó la arquitectura y el mayor estudio de la época, donde se formaron y salieron las eminencias de catedráticos que formaron las escuelas y facultades de Arquitectura”, cuenta al Listín Diario el arquitecto Sergio Cross, quien en su obra ‘Henri Gazón, vida y Obra (2025)’, reúne los datos biográficos de este hombre.

El arquitecto Sergio CrossCortesía del entrevistado

Según Cross, cada obra fue con un objetivo diferente de acuerdo a su uso y ubicación. Dar inicio a la creación de la institucionalidad, intentando buscar una imagen prototipo de modelos arquitectónicos para las edificaciones públicas, fue uno de los objetivos. Un ejercicio que sirvió de práctica para los primeros exequátur de las profesiones de Ingeniería, Arquitectura y Artes Plásticas.

“Henry Gazón nació en un barco de Panama Railroad Company, en aguas cercanas a Santo Domingo a las doce y once minutos de la medianoche. Un suceso que propugnó inspiración de Gazón por la estética naval que reinó en el Art Deco como en su Casa Vapor, flechando su inclinación a la astrología y astronomía que ya era tradición familiar en techos abiertos”, afirma Cross, agregando que en 1941 el gobierno le otorga el exequatur de arquitecto al haber presentado un diploma de la “Escuela Central de Artes y Manufacturas de París”.

Casa Vapor o Casa Barco construida en 1936 cumple 90 aniversario este 2026 -Archivo General de la Nación

Otras edificaciones

A las obras antes mencionadas y que también son de autoría de Gazón Bona se le suman otras como el Hotel San Cristóbal (1947), Hotel Maguana (1947), Casa del Cerro (1948), Iglesia de la Consolación (1949), Liceo Musical San Cristóbal (1949), Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana (1949), Hotel Matum (1954), Modelos de estaciones de Policía (1936), Escuela Manuel Valencia (1944), el último diseño del Palacio Nacional Dominicano (1947) y la Residencia Gazón Bona II (1945).

Palacio de Justicia (arquitectura del Poder Judicial)Archivo General de la Nación

Cross define a Jean Edward George Gazón Bona (1909-1982) como una persona de sorpresas, producto de una época y sus coyunturas. Fue hijo único de George Louis Gazón y Marie Bona, una familia católica de empresarios y financistas franceses.

“La familia llegó del Canal de Panamá. Tenían negocios de minería, farmacia, negocios financieros, bienes raíces y comercios. Eran parte de la ´Societe Franco-Dominicaine de Manganese´. Las concesiones mineras decretadas por Horacio Vásquez en 1924 al Hotel Francés fue su negocio más popular”, explica el arquitecto sobre el origen de la familia de Gazón Bona.

De acuerdo a Cross, este arquitecto también fue miembro del Ejército dominicano y, a partir de 1939 comandó y reformó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional junto al Mayor ingeniero Guido D’Alessandro Lombardi, su vecino y asociado en algunos proyectos.

El Mayor Gazón con las insignias del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional DominicanoCortesía del entrevistado

Otra investigación patentada por Cross, denominada ‘Guido D’Alessandro Lombardi, Imperio & legado de un italiano en América’ abarca el fuerte vínculo entre el gigante emporio industrial y comprador de tierras de los Gazón.

Ambos concibieron un binomio estratégico para satisfacer los cronogramas de Trujillo. Como militar, ‘el Mayor Gazón’ sirvió renovando el ‘Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional’ y diseñó los puestos de vigilancia de la frontera con Haití junto a D’Alessandro, jefe de la unidad.

Otros constructores, técnicos y artistas con los cuales se relacionó fueron Ramón Caro Brito, Manuel Diprés, Samuuel Conde, Carlos Domínguez, Bienvenido Martínez Brea, Antonio Ocaña, Juan de la Cruz Alfonseca, Alexis Licairac, Andrés de los Santos Báez (Vivilo), Margot Taulé, Mauricio Estrella, Margot Taulé, Mauricio Álvarez y Antonio Molina.

Exilio y muerte

Mientras se construía el Palacio Nacional, en 1945, Trujillo nombró a Gazón agregado militar en Cuba. Su caída en desgracia inició en 1949 por luchas entre Virgilio Álvarez Pina, quien le protegía y otros grupos de poder.

“Su calvario inició con fallas del puente del río Tábara y empeoró con el proyecto del Castillo de El Cerro que, además de cambiarse su uso para un hotel y luego retornarse a uso residencial, fue colmado de ideogramas ornamentales interpretados sobre orática y nigromancias”, dice Cross.

Gazón quedó en el exilio mientras era difamado en el “foro público” en noviembre de 1950. Caído Trujillo, retornó al país en 1961. Publicó desilusionado: “Estamos matando la capital” en la Revista Ahora (1964).

Volvió a Nueva York con regresos intermitentes a República Dominicana. Cuando el presidente Juan Bosch llegó al poder, lo nombró director de minas, pero Bosch desestimó el nombramiento.

Falleció a sus 72 años de un cáncer pulmonar en 1982 en Montreal, Canadá, donde se había mudado desde 1968 y había ganado el premio a la personalidad radiofónica de 1970.

Antes de partir, dijo: “Sin querer ser pretencioso, bueno... debo decir que he logrado cosas hermosas”. Sus restos descansan en el Cementerio Notre Dame-des-Neiges. En su matrimonio con Evangelina Cabral Pellerano, procreó a Henry George y las mellizas: Jocelyne y Marcelle.