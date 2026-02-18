Turismo en Puerto Rico: tiendas, restaurantes y diversión en The Outlet at Route 66

Entre Plaza Las Américas, el más famoso centro comercial de Puerto Rico, y The Outlet at Route 66, un “mall” que cuenta con la mayor instalación interior de entretenimiento en el área del Caribe, hay unos 30 minutos de distancia.

Todo dependerá de las horas de mayor o menor tráfico. Me había interesado conocerlo desde que vi, en fotos, su colorida e intrincada instalación de circuitos de cuerdas por los cuales caminaban niños y adultos a muy elevada altura del suelo. Ahora, voy a conocerlo, a instancias de mi hija Carmen, quien nos lleva a Mariale (mi nieta) y a mí.

Lo que menos suponía es que en este espacio cerrado descubriría que, amén de tiendas de reconocida marca, funcionan diversiones muy variadas, entre éstas juegos de ciencia ficción militar y karting eléctrico. Todo bajo techo.

Por los pasillos del Outlet.Mariale Ramos R

Ubicado en la autopista Roberto Sánchez Vilella, en el municipio de Canóvanas, tras entrar lo primero que veo es Marianne, una tienda en uno de cuyos locales en San Juan, tiempo atrás compré varias blusas. Siempre la recuerdo con ropa de precios módicos y tela de buena calidad.

Echamos un vistazo entre sus perchas e incluso Mariale consigue un vestidito largo para la playa. “Mira, un robot”. En la esquina delante de otro local comercial está la reproducción de uno de los robots Transformers.

Deambulando sin objetivo alguno encontramos otros robots, cada uno diferente. Hay quien dice que fueron construidos con piezas de autos. No lo puedo asegurar.

De repente, mientras miro el entramado del circuito de cuerdas, (“sky trail”, o sendero del cielo) que, en lo alto, cubre casi todo el centro en un cruce de pasillos, y rodeamos sus bases de metal, me doy cuenta que hay un niño caminando sobre las estrechas sogas. “¡Qué peligro!” digo, hasta que compruebo que en un punto estratégico hay un adulto que le da seguimiento. Es el entrenador de este juego que para quien lo practica ha de ser una aventura fuera de serie.

Uno de los juegos de ciencia ficciónMariale Ramos R

En este ir de aquí allá, a veces incluso entrando a tiendas para echar un vistazo, leemos en los pasillos anuncios de horas para karaoke, clases de zumba, “wellness”, visitamos la arcada de juegos virtuales y desde fuera vemos la bolera.

A la hora de comer, elegimos almorzar en el restaurante Karma’s, en vez de acudir al “food court”.

Hacia un lado vislumbramos una mezzanina dedicada a reuniones privadas. Hoy hay una y, desde ésta, un mozo trae un tembleque y dice, con picardía, “un regalito que me robé de allí”.

Risotto parmigiano.Mariale Ramos R

De los platos que ordenamos, el que estuvo a la altura esperada fue el de Mariale: Risotto Parmigiano (cremoso risotto con queso parmesano: $US 14.79).

The Outlet at Route 66 tiene “85,000 pies cuadrados de opciones de entretenimiento”. En cuanto a tienda para atraer clientes, o lo que denominan “anchor store”, está Burlington Factory, ubicada en un extremo del centro comercial.