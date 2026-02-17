Cuando mirar a tiempo cambia el desarrollo

Muchos padres llegan a consulta pensando que aún no es el momento. Que mientras no estén todos los dientes, no hay nada que evaluar.

Pero el desarrollo infantil no avanza por partes ni espera señales evidentes. Ocurre cada día, incluso en silencio.

Antes de que la dentición esté completa, ya se están formando estructuras clave: huesos, músculos y funciones como la respiración, la deglución y la masticación. La postura de la lengua, la forma de respirar o ciertos hábitos cotidianos influyen profundamente en cómo crecerá la sonrisa de un niño.

Esperar no siempre significa respetar el proceso. En muchos casos, esperar es perder la oportunidad de acompañar a tiempo. La prevención no busca intervenir de más, sino observar mejor y actuar con criterio cuando el cuerpo aún se está adaptando.

La salud bucal infantil no comienza buscando soluciones a los problemas. Comienza cuando somos capaces de reconocer, a tiempo, las señales del desarrollo con el fin de evitarlos.