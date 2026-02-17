Amar la patria: formando desde una mirada crítica y contemporánea

Las aulas universitarias son laboratorios sociales. En ellas, el debate deja de ser un complemento y se convierte en una condición para formar pensamiento crítico y compromiso ciudadano, tal como lo reclama la sociedad actual.

Hablar hoy de educación patriótica en la universidad no puede reducirse a repetir fechas, símbolos o discursos conmemorativos. Implica, más bien, cultivar una comprensión informada, reflexiva y ética del país: reconocer su historia, leer su presente y asumir responsabilidades concretas desde la profesión.

La educación patriótica universitaria se diferencia de los enfoques tradicionales porque no busca una adhesión emocional sin análisis, sino un patriotismo activo: amar la patria también es comprenderla, cuestionarla con respeto y participar en su mejora.

En el nivel superior, esta formación debe conectar los procesos históricos con los dilemas contemporáneos tales como la desigualdad, discriminación, convivencia democrática, participación ciudadana, inclusión, migraciones, derechos humanos, sostenibilidad y cultura política. La patria, en este sentido, no se memoriza; se interpreta y se sirve.

Por eso es importante que la universidad continúe promoviendo una comprensión crítica de la historia y de la identidad nacional. La historia guía a los individuos hacia la comprensión de su devenir y el de la humanidad, y su enseñanza conlleva una gran responsabilidad.

Va mucho más allá de narrar acontecimientos: exige que el estudiantado comprenda por qué ocurrieron, cómo afectaron procesos sociales, políticos y culturales, y de qué manera siguen incidiendo en el presente. Esa lectura crítica permite formar profesionales capaces de tomar decisiones contextualizadas y responsables, evitando repetir errores y fortaleciendo la vida democrática.

Entorno regional y global

Desde las ciencias sociales, la formación universitaria debe abordar con mayor énfasis dimensiones clave de la realidad nacional: lo sociocultural, lo económico y lo político; el comportamiento cívico y la responsabilidad social.

Pero también debe integrar perspectivas que hoy resultan ineludibles para comprender el país: ética pública, derechos humanos, perspectiva de género, movilidad humana y migraciones, así como análisis riguroso de la realidad dominicana en diálogo con el entorno regional y global. Cuando estas dimensiones se trabajan de manera transversal, el aula se convierte en un espacio donde el conocimiento se vincula con la vida.

Cuando la educación patriótica se integra críticamente en la formación universitaria se desarrollan y fortalecen competencias como juicio reflexivo, resolución de problemas, creatividad e innovación; habilidades blandas para la gestión de procesos y competencias ciudadanas para convivir, deliberar, participar y actuar con sensibilidad humana.

Además, se consolidan valores patrios expresados en respeto, solidaridad, tolerancia, empatía, resiliencia y templanza, reconociendo referentes históricos como Duarte, Sánchez y Mella, Rosa Duarte y María Trinidad Sánchez, desde una lectura contemporánea de su legado.

En la Universidad Iberoamericana, Unibe, esta mirada se asume de forma estratégica y coherente con su misión institucional: promover una experiencia educativa transformadora y crear conocimiento relevante, fomentando un liderazgo que impacta la sociedad local y global.

En el Ciclo de Estudios Generales, desde Ciencias Sociales, se articulan asignaturas como Liderazgo y Acción Social, Competencias Ciudadanas, Análisis de la Realidad Dominicana, Ética, Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Migración y Procesos Históricos, trabajadas mediante metodologías activas que impulsan reflexión, pensamiento complejo y compromiso ciudadano como norma de vida.

En síntesis, la educación universitaria para amar y comprender la patria forma profesionales competentes y, a la vez, ciudadanos comprometidos con la eliminación de desigualdades, la no discriminación y la equidad. Esa es la patria que se aprende en la universidad: la que se piensa críticamente y se construye con responsabilidad.

Sepa más Las autoras La doctora Julissa Mercedes Gómez Fernández es directora de la Escuela de Ciclo de Estudios Generales de Unibe, y la licenciada Nelia Ramírez es coordinadora del Área de Sociales de esa unidad académica.