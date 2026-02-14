San Valentín con sabor gastronómico: una experiencia que despierta los sentidos

Este fin de semana del amor y la amistad, El Patio de Martín Omar presenta una propuesta especial de San Valentín que va más allá de la cena tradicional, invitando a las parejas a vivir una experiencia donde la alta cocina, la conexión emocional y los sentidos se convierten en protagonistas.

Bajo el concepto “Conexión a través de los sentidos”, el chef Martín Omar propone una velada diseñada para fortalecer el diálogo y la complicidad entre parejas, utilizando la gastronomía como un lenguaje común.

Martín OmarFuente externa

Inspirada en la poética romántica de Gustavo Adolfo Bécquer, esta experiencia transforma cada plato en un estímulo para el juego sensorial, la evocación y la intimidad compartida.

La propuesta se articula alrededor de un menú de autor de tres tiempos, cuidadosamente elaborado para resaltar ingredientes locales y combinaciones sofisticadas. Como entradas, los comensales pueden elegir entre una ensalada de camarones con carpaccio de fresas, fresca y delicada, o una crema de auyama con queso de cabra y jamón serrano crujiente, que equilibra suavidad y carácter.

En los platos fuertes, el menú ofrece tres opciones principales: filete de res con reducción de vino y cacao, salmón con reducción de guavaberry o pollo a la parrilla con demi-glace, todos acompañados de un puré de yautía trufada y espárragos salteados, pensados para complementar y realzar los sabores.

El cierre perfecto llega con un mousse de chocolate oscuro con corazón de guayaba, un postre que combina intensidad y dulzura, ideal para celebrar el amor.

Flexibilidad de la propuesta

Las parejas pueden optar por una experiencia participativa, integrándose a la dinámica lúdica sugerida por el chef, o disfrutar de una cena tradicional, donde cada detalle para garantiza una velada íntima y sin preocupaciones.

La experiencia estará disponible de viernes a domingo, con cupos limitados para preservar la exclusividad del evento.