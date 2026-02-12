Fumar puros: el placer que también están ‘husmeando’ las mujeres

Fumar, independientemente del producto que sea, no siempre es bien visto en la sociedad. Una serie de razones sustentan esta realidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, una nueva modalidad se ha adueñado del mercado: los puros, los que han llegado para quedarse y conquistar a un público poco común.

Se trata de las mujeres. Así como lo leen. En República Dominicana se ha desatado una moda que ha llevado a un grupo de damas a “husmear” el placer de esta práctica que las une, las divierte y las lleva a experimentar una postura de elegancia entre fumada y fumada.

Yamile Mella, Emily Succar, Meidy Álvarez, Arianny Tavárez, Yokasta Bautista, Patricia Cabral y las demás integrantes de la peña, han buscado la manera de crear una especie de grupo de apoyo donde la calma, el enfoque y la conexión son los aportes que según cuentan, les deja un cigarro.

Las reuniones grupales suelen realizarse entre una y dos veces al mesJorge Martínez

Claro, no sólo es el hecho de fumar, sino de reunirse y conversar con personas unidas por un mismo fin, en un lugar donde no entran los prejuicios ni los señalamientos. Para ellas las implicaciones de salud no son un temor, pues dicen que asumen el consumo desde la moderación y la responsabilidad.

Para conocer un poco más de la historia de estas 13 mujeres agrupadas bajo una la peña denominada ‘Modelos del Cigarro’, Listín Diario hizo contacto con ellas para, entre otras cosas, saber sus motivaciones para fumar, cada qué tiempo lo hacen y cómo enfrentan los señalamientos.

¿Desde cuándo el grupo se reúne a fumar y cuántas son?

Nos hemos reunido de manera informal por varios años, sin embargo, el grupo se constituyó formalmente el 24 de febrero de 2024 y realizó su primera reunión en abril del mismo año. Actualmente, está conformado por alrededor de trece mujeres que comparten el interés por el arte de fumar y, sobre todo, por el espacio de conversación y conexión que se genera a su alrededor.

¿Qué las llevó a empezar a fumar?

En reuniones extendidas puede llegar a fumar de tres a cuatro cigarrosJorge Martínez

Las motivaciones han sido diversas, pero coinciden en la curiosidad y en el interés por conocer la cultura del tabaco desde una perspectiva más profunda. Para algunas surgió por la influencia de personas cercanas; para otras, por el deseo de comprender el arte de fumar, su historia y su valor cultural en la República Dominicana. En muchos casos, una conversación significativa fue suficiente para despertar esa curiosidad inicial.

¿Cada qué tiempo fuman y cuáles son sus edades?

Las edades del grupo van desde los 30 años en adelante. La frecuencia varía según cada integrante: algunas fuman varias veces por semana, otras lo hacen de forma más ocasional. Las reuniones grupales suelen realizarse entre una y dos veces al mes, aunque también se realizan en eventos especiales relacionados con el mundo del cigarro.

¿Cuántos cigarros se fuma cada una cuando se reúnen?

Generalmente, entre uno y dos cigarros por encuentro, aunque en reuniones más extendidas puede llegar a tres o cuatro, dependiendo del tiempo, el ambiente y el estado de ánimo del grupo.

¿Solo fuman en grupo o también lo hacen fuera de la reunión?

Ambas cosas. El cigarro se disfruta tanto en grupo como de manera individual. Para muchas, también es un momento personal, de introspección, que puede ir acompañado de una buena conversación, una copa de vino o coñac, o simplemente del silencio.

¿Qué representa este encuentro para ustedes: amistad, escape, costumbre?

Representa sororidad, amistad y conexión. Es un espacio donde convergen mujeres diversas, seguras de sí mismas, que se apoyan mutuamente y encuentran en este ritual una forma de pausa consciente, de crecimiento personal y de disfrute compartido.

¿De qué hablan mientras fuman?

Muchas integrantes llevan controles médicos regularesJorge Martínez

Las conversaciones fluyen de manera orgánica. Se habla de la vida cotidiana, de la familia, de proyectos profesionales, de oportunidades laborales, de temas culturales y sociales. No hay límites ni guiones: el diálogo es tan diverso como las mujeres que integran el grupo.

¿Cómo se conocieron?

Muchas se conocían previamente por amistades en común o vínculos sociales. Otras fueron integrándose poco a poco a través de eventos relacionados con el mundo del cigarro y recomendaciones entre las mismas integrantes.

¿A qué se dedican, o sea, en qué trabajan?

El grupo está conformado por mujeres de perfiles muy diversos: ingenieras en sistemas, abogadas, empresarias, asesoras inmobiliarias, comunicadoras, emprendedoras, especialistas en prevención de lavado de activos, agentes de viajes, comerciantes, entre otras. Esa diversidad enriquece las conversaciones y fortalece la comunidad.

¿Qué sienten que les aporta el cigarro en su vida diaria?

Aporta calma, enfoque, pasión y conexión. Para muchas es un momento de relajación; para otras, una forma de celebrar logros, cerrar ciclos o simplemente estar presentes. Más que un hábito, es un ritual consciente que se asocia al disfrute del tiempo sin prisa.

¿De dónde nace esta iniciativa?

Nace del deseo de crear un espacio propio para mujeres que comparten la pasión por el cigarro, donde puedan aprender, apoyarse, impulsarse y visibilizar su presencia en un mundo tradicionalmente asociado a los hombres.

¿Qué es una peña?

Es un encuentro informal de personas que se reúnen alrededor de un interés común. En este caso, el cigarro sirve como punto de partida para la conversación, la convivencia y el intercambio de experiencias.

¿No les temen a las implicaciones de salud?

El grupo asume el consumo desde la moderación y la responsabilidad. El cigarro no se inhala como el cigarrillo y se disfruta de manera ocasional. Muchas integrantes llevan controles médicos regulares y entienden esta práctica como un placer consciente, no como un vicio.

¿Creen que la sociedad juzga más a las mujeres que fuman?

Han recibido miradas extrañas, pero su seguridad no deje que eso las afecte.Jorge Martínez

Históricamente, sí ha existido un mayor juicio hacia las mujeres. Mientras en los hombres se ha visto como algo normal, en las mujeres ha generado miradas y cuestionamientos. Sin embargo, coincidimos en que esa percepción está cambiando poco a poco.

¿Han sentido críticas o miradas diferentes por ser mujeres que fuman?

Sí, en algunas ocasiones, incluso de otras mujeres. No obstante, la seguridad personal y la coherencia con nuestros valores hacen que esos comentarios no tengan mayor impacto.

¿Creen que fumar tiene una carga distinta para las mujeres que para los hombres?

Para muchas, sí. En los hombres suele verse como una costumbre; en las mujeres, como una postura. Esa diferencia es precisamente parte de lo que hoy se está resignificando: la mujer como sujeto activo dentro de la cultura del tabaco.

¿De qué está hecho el cigarro que se fuman?

Durante el encuentro fumamos un Vinnies Way Doble Corona Maduro, un cigarro 100 % dominicano, elaborado de manera artesanal con tabacos seleccionados. Está compuesto por tripa de hojas fermentadas que aportan cuerpo y complejidad, capote dominicano que asegura una combustión pareja, y una capa madura que intensifica el aroma y el sabor.

Lo disfrutamos en el espacio de Vinnies Way, un entorno que invita a la conversación pausada y al disfrute consciente del tabaco. Más que fumar un cigarro, fue vivir la experiencia completa: buen ambiente, buena compañía y un producto que representa con orgullo la tradición tabacalera dominicana.

La mujer dentro del mundo del tabaco

Más allá del consumo, el grupo destaca el papel fundamental de la mujer en la industria tabacalera dominicana. Comentan que en las zonas francas y fábricas de cigarros, la mayor parte de la mano de obra está compuesta por mujeres: manos expertas y delicadas que seleccionan las hojas, confeccionan los cigarros y sostienen este arte desde su origen.

"Las integrantes del grupo nos consideramos una representación externa de ese trabajo silencioso y esencial, reafirmando que la mujer ha tenido y continúa teniendo un papel fundamental en el mundo del tabaco, desde su elaboración hasta su expresión cultural, y que ese aporte merece respeto y admiración", puntualizan.