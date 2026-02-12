Expertos en relaciones dicen que el romance no necesita grandes regalos para prosperar

Hacer algo romántico para el día de San Valentín no tiene por qué implicar una caja de bombones con forma de corazón, rosas o una cena atípicamente cara, según los expertos en relaciones.

De hecho, los terapeutas animan a las parejas que anhelan intimidad y una conexión más profunda a centrarse menos en los grandes gestos y más en expresar amor con actos mundanos que reconozcan lo que le importa a su pareja.

El romance no es universal. Para algunos, significa tomarse de la mano, abrir la puerta del coche o prepararle un baño a su pareja. Otros responden al recibir un mensaje gracioso, un café en la cama o una oferta para hacer un recado. Sea como sea, demostrar amabilidad y cariño con pequeños gestos a lo largo del tiempo ayuda a fortalecer las relaciones a medida que evolucionan, dice Traci Lee, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en Dallas.

“Cuanto más pronto como pareja puedan establecer buenos hábitos sobre cómo será el romance, mejor será”, dijo Lee.

Los consejeros de parejas y las personas en relaciones comparten ideas para demostrar amor a una pareja romántica durante todo el año:

El romance está en constante evolución

Al principio de una relación, no hace falta mucho para demostrar intenciones románticas, pero eso cambia a medida que las parejas aprenden más el uno del otro como individuos, descubren lo que su pareja necesita para su bienestar emocional y físico y experimentan la vida juntos.

“Dependiendo de la etapa de la relación, el romance puede significar cosas diferentes”, dijo Lee. Por ejemplo, las parejas con responsabilidades parentales y de cuidado tienen menos tiempo para dedicarse el uno al otro que durante la luna de miel, justo después de empezar a salir o casarse.

Gabrielle Gambrell, quien vive en Nueva York con su esposo de siete años y sus dos hijos, cree que el romance "debería ser una evolución" y, por lo tanto, requiere esfuerzo. Un consejo que recibió antes de casarse se le quedó grabado: nunca dejes de salir con alguien.

“Se mantiene vivo el romance saliendo constantemente ”, dijo Gambrell. “No importa lo ocupados que estemos o lo que pase en el mundo, mi esposo y yo tenemos una cita obligada. Y de cada cita, salimos con energía, felices y agradecidos, recordando lo que más nos importa”.

Quitándole presión al día de San Valentín

El Día de San Valentín conlleva una gran carga de presiones sociales, fantasías de películas y libros , y deseos y expectativas individuales que a menudo no se expresan. Todo se puede gestionar con planificación y comunicación, afirman los expertos.

“Algunos dicen: 'Si tengo que decirle a mi pareja qué hacer, no será romántico'. Pero debo recordarles que su pareja no lee la mente”, dijo Lee. “Intento desmentir el mito de que el romance solo surge de la nada”.

Gambrell, quien se describe como una persona planificadora por naturaleza, dice que suele empezar a preguntarle a su esposo sobre sus planes para el 14 de febrero días antes. Hacer suposiciones sobre la mejor manera de celebrar San Valentín y compararlas con las relaciones de otras parejas probablemente la lleve a la decepción, afirmó.

El amor no es perfecto. El romance no es perfecto. Las relaciones no tienen nada de perfectas, pero son hermosas —dijo—.

Clarence Smith IV, un profesor de secundaria de 29 años y creador de contenidos de vídeo en Phoenix, sigue siendo un gran creyente en el uso de actos tradicionales de caballerosidad para comunicar respeto y cuidado hacia su novia, como posicionarse más cerca de la acera cuando caminan juntos por la calle.

“El romance hoy en día implica gestos más visibles: que esto se vea, que esto se enseñe, que esto sea importante”, dijo Smith, añadiendo que, en su experiencia con las citas, algunas personas consideran su comportamiento caballeroso anticuado. “Hago pequeños detalles como ese, y se consideran de gran impacto. Ya no lo hacemos. Pero para mí, cariño, esto es lo básico”.

Expresar amor más allá de febrero

Si bien algunos expertos en relaciones recomiendan establecer tradiciones en torno a festividades significativas, aniversarios y cumpleaños, otros dicen que crear rituales para marcar nuevas estaciones o fines de semana son igualmente valiosos como parte de la base para fusionar estilos de vida y rutinas.

Lee dice que a menudo explica a sus clientes una analogía popular en la industria del asesoramiento: si te peleas con tu pareja y te disculpas con una docena de rosas, eso sería genial, pero llevar una rosa todos los días durante 12 días comunicaría consistencia y dedicación.

Ella les pregunta a los pacientes: "¿Qué pequeñas cosas puedes hacer para estar presente para tu pareja tal como lo necesita?"

Gambrell dice que regalar es su forma preferida de recibir y demostrar amor . Por eso, le conmueve profundamente y le parece un gesto romántico cuando su esposo le compra un billete de lotería para raspar o algún artículo de papelería, como un bolígrafo o una libreta, en la tienda.

“Es saber que estás pensando en mí, que estoy en tu mente, que detienes lo que estás haciendo para pensar en mí”, dijo.

Smith anima a las personas a no tener miedo de expresar amor, independientemente de la experiencia que tengan en su vida amorosa o de la duración de su relación.

“No tengas miedo de amar a tu manera”, dijo. “Siempre vale la pena. Al final, siempre ganas”.