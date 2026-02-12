Eliana Jiménez Gómez: una modelo de Tamayo que por falta de apoyo ve desvanecer sus sueños

Eliana Jiménez Gómez tiene 18 años, reside en la comunidad de Honduras, en Tamayo, y es una modelo con sueños y frustraciones. Este último concepto es triste, pero es real. Por la falta de 1,000 dólares no pudo participar en el certamen Miss & Mister Beauty Universe International, realizado en enero en Bogotá.

Por la falta de apoyo, perdió la oportunidad de representar el país y a su comunidad en el ámbito internacional por no encontrar una mano amiga que le respaldara con los recursos económicos que se necesitan para tales fines. Eso no la ha detenido, pero está consciente de que necesita ayuda para poder lograr su meta.

Eliana, quien se está formando en la escuela Deilyn Talent Agency, con sede en Azua, vio desvanecer su ilusión de viajar a pesar de hacer todas las diligencias posibles para reunir los fondos que necesitaba. No quiere que este mal comienzo para internacionalizar su carrera en el modelaje, trunque sus sueños de convertirse en una gran representante del país.

Con apenas 18 años, ella está concentrada en seguir adelante para lograr su crecimiento personal y profesional dentro de la industria del modelaje. “Mi sueño como modelo es llegar lejos, destacarme en la industria y demostrar que con disciplina, constancia y confianza en mí misma puedo cumplir cada una de mis metas”, expresa Eliana durante una entrevista concedida a este medio.

Eliana Jiménez GómezFuente externa

Sin embargo, la joven proviene de una familia humilde que no cuenta con los recursos necesarios para apoyarla en el camino, y que lamentó bastante el que ella no pudiera conseguir los 1,000 dólares, pese a haber solicitado apoyo a diversas personas, incluyendo funcionarios y representantes políticos de su municipio y de la provincia, sin recibir respuesta favorable.

Cuando los sueños no reciben apoyo

Eliana reconoce que perder esta oportunidad no ha sido fácil, ya que representaba una experiencia invaluable de crecimiento personal y proyección internacional. No obstante, asegura que mantiene la fe y la determinación de seguir adelante, confiando en que en el futuro se abrirán nuevas puertas.

“Agradezco de corazón a las pocas personas que me apoyaron, creyeron en mí y formaron parte de este proceso. Seguiré trabajando con fe, esfuerzo y determinación para que en el futuro sí pueda lograr mis sueños y representar con orgullo a mi país”, puntualiza la joven modelo.

Resulta lamentable que jóvenes talentos como Eliana Jiménez vean truncadas sus aspiraciones por la falta de una mano amiga, especialmente, en un contexto donde con frecuencia se destinan recursos a iniciativas de poco valor social.

Hoy, ella deja atrás un gran sueño por una suma que no supera los 100,000 pesos dominicanos. Mañana, con la esperanza intacta, confía en encontrar mejores oportunidades y mayor apoyo.