¿Tienes planes de boda? Conoce todo lo que debes tener en cuenta en “Conversatorio para Novios”

Dirigido a parejas que se encuentran en proceso de boda o que están considerando unir sus vidas en matrimonio y con una expectativa centrada en conectar emocionalmente con las parejas, el encuentro Conversatorio para Novios está a la vuelta de la esquina.

Esta nueva edición del evento promete una experiencia inolvidable, en la que expertos del sector orientarán a los futuros esposos sobre cómo planificar su boda desde la intención, la responsabilidad y la conciencia social y ambiental.

La actividad, organizada por Events Planner, empresa Dominicana dedicada a la organización de eventos sociales y corporativos, se celebrará del sábado 14 al domingo 15 de febrero en el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, bajo el nombre “Bodas Conscientes”.

Yaniris Pérez, CEO de Events Planner,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

“Será un encuentro sumamente educativo, con una agenda muy interesante. Enseñaremos y guiaremos a los futuros esposos a planificar desde la razón, pensando en el aporte que su evento hace a la sociedad. Durante dos días, los ayudaremos a valorar de manera consciente la empleomanía que se contrata, así como a reconocer el impacto ambiental positivo que debe dejar su boda, respetando prácticas sostenibles”, explicó Yaniris Pérez, CEO de la empresa .

Pérez destacó que este no es un evento tradicional enfocado únicamente en suplidores, sino una experiencia integral en la que los participantes disfrutarán de demostraciones en vivo y de un contacto directo con profesionales expertos en la coordinación de bodas, todo bajo un programa consciente, dinámico y alineado con los sueños de ese día tan especial.

Programa

Durante dos días, el conversatorio desarrollará una agenda diseñada para abordar temas que van desde la integración de prácticas responsables en todo el proceso de organización de una boda, la selección de suplidores locales dominicanos y la incorporación de materiales biodegradables.

Asimismo, se resaltará la importancia de elegir locaciones que implementen iniciativas sostenibles, como el uso de energía solar, sistemas eficientes de manejo del agua, iluminación LED y ventilación natural, elementos que reducen el impacto ambiental y elevan la experiencia del evento.

En la feria también presentará alternativas innovadoras orientadas a la reducción de residuos, entre ellas el uso de vajillas reutilizables, la instalación de estaciones de reciclaje y la sustitución de materiales impresos por soluciones digitales, como códigos QR y proyecciones inmersivas.

Estas propuestas no solo promueven el cuidado del medio ambiente, sino que también aportan un enfoque moderno, práctico y alineado con las nuevas tendencias en celebraciones sostenibles.

La feria busca promover prácticas conscientes y sostenibles en la organización de bodasCORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

Novedad

Según explicó Yaniris Pérez, la particularidad de este evento radica en que no solo la novia vive la emoción, como ocurre tradicionalmente, sino que el novio también se involucra activamente y se siente motivado a compartir esta experiencia de dos días.

Más

Los padres de los novios también forman parte fundamental del encuentro. El segundo día del conversatorio se impartirá la charla “El Nido Vacío”, a cargo de Claudia Simó, quien, con un enfoque cercano y enriquecedor, invitará a los padres a mirar desde una nueva perspectiva ese momento de transición en el que un hijo se va, pero también se gana un nuevo miembro en la familia.