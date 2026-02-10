Emma le teme al frío

Emma está temblorosa, el frío no le ha sentado nada bien, dice que tiene congelados hasta los huesos. Anda con un suéter y un abrigo. Yo le digo que no exagere y que después en el verano, echará de menos este fresco que nos mandó el cielo.

Nada la convence, solo quiere estar pegada de la estufa, aunque yo le advierta que tanto gas le puede hacer daño.

En fin, la mayoría está muy conforme con la temperatura inusual en este mes. No hay que poner a funcionar los aires acondicionados y eso significa una rebaja en la factura, lo que esperamos que se cumpla.

En los sitios altos de nuestro país, la gente se siente como en otro planeta, tal es el efecto de la baja temperatura. Cosas del cambio climático, creo yo, porque las imágenes que se ven por internet son escalofriantes. En Moscú el termómetro bajo a 50 bajo cero, es decir, en pleno polo sur. Digo esto porque el otro polo, ya está algo domado.

Vivir en un lugar en donde el clima permanezca fresco todo el año es, definitivamente, una bendición. Así sucede con Medellín en Colombia, esta urbe tiene la temperatura ideal.

Santo Domingo debería poseer una temperatura agradable el año entero. Si los planificadores se dieran cuenta de que tienen que contar con la vida silvestre para controlar el clima.

En el afán de convertir nuestra urbe en una mole de cemento, olvidan lo primordial que es las construcciones rodeadas de verdor.

Ojalá lleguemos por fin a esa conclusión a nivel político y tengamos la ciudad que nos merecemos.