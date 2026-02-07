La gracia de comunicar de Anthony Franco Montero

Anthony Franco Montero no tenía dinero para pagar la renta de su casa, acumulada en dos meses, se sentía atrapado como en una “una nube oscura” y no veía la salida hasta que “se rindió” en oración y, en menos de una hora Dios a través de una persona puso esos recursos en sus manos.

Vivencias de fe como esta, y tantas otras, sustentan su reciente libro “Más allá del éxito, vivir con propósito, trascendencia y legado”; la publicación presenta además reflexiones y ejercicios para que cada lector encuentre su plan de vida.

Consciente de que el éxito no se mide por los dones espirituales otorgados, sino por el impacto logrado en la comunidad, su vida profesional tanto a través de la comunicación como del derecho es un continuo servicio hacia sus semejantes.

Por ejemplo, ha creado el “Instituto La Gracia de Comunicar” donde cientos de jóvenes han sido formados en oratoria, liderazgo personal, y emprendimiento; y a pesar de su juventud es director de programación de Radio Salvación, en Baní.

Su vida labrada desde las limitaciones materiales ha florecido en la abundancia divina, más que nada por su firme convicción de que “no basta con orar en voz alta o cantar con pasión si nuestra vida no refleja a Cristo”.