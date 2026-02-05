‘Ascender’: la experiencia transformadora que Daniel Habif hizo vivir a los dominicanos

Imponente, no sólo con su presencia, sino con sus conocimientos y vivencias, Daniel Habif, llegó al Teatro Nacional para entregarle a los presentes poderosas herramientas para que puedan lograr una experiencia transformadora en su vida.

A la forma de enseñar cómo hacerlo, él le llamó ‘Ascender’. Así como lo lee. Para este mexicano, que se ha convertido en un influencer de buena fe, es importante que la gente se identifique con este concepto, que no habla sólo de “subir”, sino de vivir plenamente a través de esa transformación que se necesita para lograrlo.

Este conferencista considerado una de las voces más influyentes del desarrollo personal en el ámbito hispano, llegó al Teatro Nacional Eduardo Brito, con una maleta repleta de vivencias para compartir.

“Fue una noche inolvidable, cargada de muchas emociones. Un encuentro con una misma, donde profundicé con mi niña interior, me perdoné, me felicité y me di el espacio de iniciar un proceso de renovación en todas las áreas de mi vida, que es un trabajo arduo y diario como él mismo explica, pero que todos debemos hacer”. Este es le testimonio de Aimée García, una de los cientos de personas que llenaron el escenario.

Ella, al Igual que Cindy Estévez, encontraron allí, herramientas para salir de situaciones que hacen a la persona tocar fondo, para volver a levantarse “porque no nos define lo que nos pasa, sino que es ésto lo que debe impulsarnos a realizar cambios en nuestra vida”. Así lo asumen.

Su larga ponencia les recuerda agradecer por todas las cosas que se tienen, no dar por sentada la vida, tomar el tiempo de disfrutar cada detalle de ella, apreciar los milagros que Dios les da, sabiendo que después de la tormenta viene la calma, “pero ¿cuántas tormentas son? Sólo Dios lo sabe”.

Como estas dos mujeres que, de principio a fin encontraron en la conferencia de Habif, la mejor forma para transformarse, hubo otras que aprendieron lo importante que es reconocer a las personas que se tiene alrededor, tener un círculo pequeño y cuidar su corazón, sabiendo que no todos están aptos para estar en él.

Aimée también entendió que, para poder ‘Ascender’, hay que perdonarse “por someter nuestro corazón a cosas o personas que él no quiere”.

En fin, el único camino seguro es Dios y seguirlo a Él es como: Nuevo nivel desbloqueado de pruebas, como lo expresó Dabiel Habif. “No estoy exenta de pruebas por seguirlo a Dios, pero sí sé que con Él todo lo puedo”.

Sobre el conferencista

Habif ha construido una trayectoria que lo coloca entre los conferencistas más reconocidos del mundo. Es autor bestseller, con más de un millón de copias vendidas de sus libros Inquebrantables, Las trampas del miedo y Ruge.

Su carrera suma más de 500 conferencias en 170 ciudades de 25 países, más de 700,000 boletos vendidos y presentaciones con llenos totales en recintos emblemáticos como el Auditorio Auditorio Nacional, Radio City Music Hall, Luna Park y Arena Movistar.

Su presencia en escenarios internacionales lo ha llevado a compartir espacio con líderes de alto perfil, entre ellos Barack Obama, Richard Branson, Óscar Arias y Ken Segall.

Además, ha participado en foros como Forbes, Economic Forum e International Innovation Forum, y ha estado vinculado al mundo del entretenimiento en eventos como Person of the Year, Latin Grammys, Venezuela Aid Live, Latin Billboard y Premios Juventud.

Más allá de su labor comunicacional, Habif forma parte del consejo directivo de Fundación Freedom, organización dedicada a prevenir y combatir la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual, trabajando en coordinación con entidades internacionales y autoridades gubernamentales.