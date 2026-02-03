Sonrisas que crecen

Como odontopediatra, he comprobado que la salud bucal infantil va mucho más allá del cepillado.

La forma en que un niño respira influye directamente en el desarrollo de su sonrisa, de su rostro y en su bienestar general.

Respirar por la nariz favorece un crecimiento armónico de los maxilares y una correcta posición dental.

Cuando un niño respira por la boca de manera habitual, pueden verse afectados el descanso nocturno, el aprendizaje y el desarrollo facial.

Por eso, te invito en el día de hoy a verificar si tu hijo está respirando de manera adecuada: observa si duerme con la boca abierta, ronca con frecuencia o mantiene los labios entreabiertos durante el día.

La evaluación y el tratamiento deben ser multidisciplinarios, con interconsultas junto a pediatras, otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos.

Cuando es necesario. Intervenir a tiempo, idealmente antes de los seis años, previene tratamientos más complejos.

Porque cuidar hoy es la mejor forma de hacer crecer sonrisas sanas mañana.