Educación superior: ¿Cómo aprenden hoy los universitarios y qué debe cambiar en el aula?

La forma en que aprenden los estudiantes universitarios ha cambiado considerablemente en los últimos años. El acceso inmediato a la información, la digitalización de la vida cotidiana y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial han transformado sus hábitos de estudio y su relación con el conocimiento.

Hoy, gran parte de los estudiantes se desenvuelve en un entorno marcado por la inmediatez. Buscan respuestas rápidas, contenidos breves y soluciones directas. Esta lógica, propia de las plataformas digitales, ha reducido la tolerancia a la lectura extensa y a los procesos reflexivos que requieren tiempo, esfuerzo y profundidad.

En las aulas universitarias, esta tendencia se manifiesta con claridad. Muchos estudiantes privilegian la rapidez sobre el análisis y confían de manera acrítica en las respuestas generadas por herramientas de inteligencia artificial. Aunque estas respuestas suelen estar bien formuladas, no siempre reflejan comprensión real, pensamiento propio ni capacidad para aplicar el conocimiento en contextos concretos.

Frente a esta realidad, la pregunta clave no es si debe usarse más o menos tecnología en el aula, sino qué tipo de aprendizaje debe promover la universidad. Cuando la información está disponible fuera del espacio académico, el aula no puede seguir centrada en la transmisión de contenidos. Su valor está en otra parte.

Hoy más que nunca, la educación superior necesita estrategias didácticas activas que coloquen al estudiante en el centro del proceso. Esto implica diseñar experiencias de aprendizaje con períodos breves de lectura, reflexión, actuación y retroalimentación, siguiendo los principios del aprendizaje experiencial propuestos por David Kolb. El estudiante aprende mejor cuando participa, analiza, toma decisiones y reflexiona sobre lo que hace.

Mayor criterio

Desde este enfoque, el aula se transforma en un espacio de discusión, análisis de casos, trabajo colaborativo, resolución de problemas y aplicación del conocimiento. La teoría no desaparece, pero deja de ser un fin en sí misma y se convierte en una herramienta para comprender mejor la realidad y actuar con mayor criterio.

Consciente de estos desafíos, la Universidad Iberoamericana, Unibe, ha venido impulsando estrategias didácticas innovadoras, apoyadas en metodologías de aprendizaje vanguardistas y en el uso intencionado de herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia educativa.

Asimismo, ha definido lineamientos institucionales para el uso de la inteligencia artificial en la comunidad educativa, promoviendo un uso ético, responsable y pedagógicamente intencionado. La IA se concibe como un apoyo al aprendizaje y a la innovación educativa, no como un sustituto del pensamiento ni del juicio académico.

Este cambio también redefine el rol del docente. Además de exponer los contenidos y compartir sus experiencias, el profesor asume el papel de mediador del aprendizaje, orientador del proceso reflexivo y facilitador del trabajo colaborativo. Su tarea es acompañar al estudiante en la construcción de conocimiento significativo y en la gestión responsable de su propio aprendizaje.

Los estudiantes universitarios de hoy, no sólo aprenden de manera distinta; sino que aprenden mejor cuando el conocimiento tiene sentido, se construye con otros y se asume con responsabilidad personal.

Desde los principios del Modelo Educativo Unibe (MEU-Plus), el desafío de la educación superior es crear aulas que promuevan aprendizajes significativos, colaborativos y autogestionados, donde el estudiante investigue, reflexione, actúe y transforme su manera de pensar y de hacer.

Poner al estudiante en el centro no es solo una consigna pedagógica, sino la base para formar profesionales capaces de aprender a lo largo de la vida y de generar cambios reales en su entorno.